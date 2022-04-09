Россия стремится добиться победы над Украиной к 9 мая — европейские чиновники 9 апреля, 04:29 Цей матеріал також доступний українською Такие сроки могут привести к «военной катастрофе как следствие» — считает еврочиновник (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Россия стремится победить Украину в своей полномасштабной агрессии до 9 мая, из-за чего испытывает давление с тем, чтобы добиться своей цели к этой дате, сообщает CNN со ссылкой на неназванных европейских чиновников.



Война России против Украины — главные события 8 апреля



По их информации, за месяц до даты победы антигитлеровской коалиции над Германией во Второй мировой войне РФ перегруппировывает и перебрасывает свои силы на юго-восток Украины с целью достижения «некой региональной победы».

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«Консолидация и попытка получить что-то [в войне против Украины], о чем можно говорить — точно в их интересах», — сказал один из чиновников.

По его словам, нехватка времени может привести к ошибкам российских вооруженных сил, усугубляемых проблемами логистики и деморализации, с которыми они уже сталкиваются.

Другой европейский чиновник заявил, что политические сроки войны могут привести к «военной катастрофе как следствие», а также к новым зверствам со стороны РФ.

«Смрад от этих военных преступлений будет висеть над этими российскими военными еще долгие годы», — отметил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев, сосредоточив внимание на юге и востоке Украины. По его словам, США продолжат вооружать Украину по мере того, как война вступает в новую фазу.



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