Кремль сменил командование. Войска РФ в Украине возглавит генерал с большим опытом войны в Сирии — ВВС 8 апреля, 22:22 Цей матеріал також доступний українською Александр Дворников в 2014 году (Фото:Wikipedia)

Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт войны в Сирии, сообщает ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Между разными командами была действительно плохая координация», — сказал чиновник, отметив, что российские силы никогда не обучались работать таким образом.

Видео дня

По данным источника, командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников теперь отвечает за улучшение координации.

«У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится», — сказал чиновник.

Западный чиновник полагает, что войска РФ стремятся добиться определенного успеха до 9 мая. Западные официальные лица также заявили, что РФ перебрасывает дополнительные силы в сторону Донбасса, но не делает паузу, чтобы позволить войскам должным образом перегруппироваться.

«Если Россия не сможет изменить свою тактику и эффективнее использовать имеющиеся инструменты, очень трудно представить, как ей удастся достичь даже тех ограниченных целей, которые они себе поставили, и, конечно, не в те сроки, на который, я думаю, они рассчитывают», — сказал чиновник.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев, сосредоточив внимание на юге и востоке Украины. По его словам, США продолжат вооружать Украину по мере того, как война вступает в новую фазу.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.