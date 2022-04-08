Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев — глава Пентагона 8 апреля, 11:17 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне считают, что Путин отказался от планов по захвату Киева (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Владимир Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев, сосредоточив внимание на юге и востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает Defence News.

«Путин думал, что он может очень быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; он ошибался», — сказал Остин.

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По его словам, США продолжат вооружать Украину по мере того, как война вступает в новую фазу.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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