«Войной принуждают к миру». Политолог проанализировал цели Путина, его любовь к датам и признание Пескова. Чего ждать Украине 8 апреля, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Техника российских войск едет по улице Мариуполя. 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

РФ придерживается своей традиционной тактики — принуждать к миру путем войны, считает политолог Владимир Фесенко. Поэтому, убежден он, до символической для диктатора Владимира Путина даты — 9 мая — подконтрольная ему армия будет пытаться добиться хоть каких-либо успехов на поле боя.



Удастся ли это оккупантам, если даже кремлевский спикер признал большие потери российской армии, и как это повлияет на переговоры, Фесенко проанализировал в эфире Радио НВ.

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— Некоторые эксперты считают, что до 9 мая путин должен закончить очередную фазу войны, дабы отчитаться перед населением на Красной площади. Другие, наоборот, полагают, что начнется отсчет новой фазы. Как вы думаете?

— То, что у путина есть склонность к символическим датам, это [точно]. Это подтверждают разные источники и даже события. Решение о начале войны против Украины — признание «ДНР, ЛНР» — было принято 21 февраля, в годовщину Революции Достоинства.

До этого я слышал от очень осведомленных людей, что у путина личный мотив мести, и он привязывается к конкретным датам. Так что по поводу 9 мая это выглядит весьма правдоподобно.

Что это будет? Попытка действительно добиться хоть каких-либо успехов [в войне]? Думаю, такие задачи с высокой вероятностью поставлены перед российской армией. Другое дело — удастся ли им это сделать. Будет ли новая фаза войны после этого — тоже не исключено. Если путин все же получит какие-то успехи, он не успокоится, а пойдет дальше. Его нужно остановить, дабы у него не возникало новых капризов и каких-то надежд на новые даты.

— Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков предположил, что война в ближайшем будущем может закончиться. Эти слова вообще что-либо означают, учитывая, что рф пытается мобилизовать на войну кого только можно?

— Если проанализировать разные высказывания Пескова на тему войны и мира, то он говорит о мире, построенном на российских требованиях. Мол, Украина должна согласиться, тогда будет быстрый мир. Но мы не можем согласиться на ультиматумы россии. Главное требование Украины — чтобы российские войска ушли с нашей территории, чтобы прекратились боевые действия. Пока россия, похоже, настроена на то, чтобы продолжить войну.

— Спикер путина признал большие потери РФ на войне, хотя раньше российская пропаганда говорила о незначительном количестве погибших. Что это значит? Они давят на жалость?

— Он хотел выглядеть реалистично. [Так, будто] он не скрывает каких-либо неприемлемых или неприятных тем. Но потери россии уже так велики, что их скрывать невозможно.



Другое дело, что за эту оговорку, если считать таковой, он попал под огромный вал критики в рф даже со стороны российских пропагандистов. Это в определенной степени отражение внутренней дискуссии в россии. Часть российского руководства считает, что потери от войны уже достаточно велики, и нужно из войны выходить. Думаю, Песков принадлежит к этой очень условной партии очень условного мира. Но представители партии войны, желающие ее продолжать до победного конца, его критикуют.

Пусть и косвенно, но это отражение внутренних дискуссий внутри российского руководства. Признание потерь свидетельствует о том, что все же в руководстве, в Кремле обеспокоены этими потерями.

— Санкции против дочерей путина на что-либо влияют? Это некий эмоциональный копняк российскому диктатору? Кроме дочерей у него еще полная россия кошельков.

— Главный его кошелек — это российская экономика. К примеру, кошельки олигархов можно тратить за границей, а все свои дворцы он строит в россии.

Говорят, именно у дочерей есть дворец за границей, на Лазурном побережье. Поэтому [санкции] — это наказание.

Безусловно, это определенный эмоциональный шаг. После трагедии в Буче нужно было вводить новые санкции, поскольку пока не готовы вводить полное нефтяное и газовое эмбарго по разным причинам, поэтому ввели такие символические санкции. Но определенно [они] не повлияют на путина. Другое дело — экономические санкции, постепенно подрывающие экономический и военный потенциал россии. Они имеют значение.

— Давно ничего не слышно о переговорах. Это затишье перед бурей, которую россия хочет начать на Востоке?

— Буря, боюсь, уже начинается понемногу, потому что интенсивность боев там растет. Возможно, большое наступление начнется чуть позже, но переговоры продолжаются, как говорится, на уровне рабочих групп. Там нет продвижения вперед. Это связано с надеждой россии, что их наступление на востоке может иметь определенный успех. Тогда они с позиции силы начнут диктовать нам условия. Это традиционная российская тактика — принуждать к миру путем войны.

Они хотят через выход на административные границы Донецкой и Луганской областей закрепить одно из своих требований: чтобы Украина признала так называемые ЛНР, ДНР или хотя бы согласилась на прекращение огня, но именно на этих [территориях].

Судя по некоторым источникам (об этом сказал [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан), путин якобы может согласиться на прекращение огня. Не на мир, не на вывод российских войск с нашей территории, а прекращение огня на условиях рф. О чем это может свидетельствовать? О том, что один из российских планов может быть что-то вроде бывших Минских соглашений: прекращение огня и фиксация линии разграничения там, где проходили боевые действия. Где они закончились, там и появится условная линия разграничения.

Россия хочет сохранить оккупацию территорий, на которые она вышла уже после 24 февраля. Это для нас опасность. Думаю, в этом смысле на переговорах мы не можем идти ни на какие уступки российскому агрессору, потому что они хотят принудить нас к признанию новых оккупированных территорий.

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