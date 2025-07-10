«Возвращение детей и разминирование». Келлог озвучил видение США по восстановлению послевоенной Украины

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, чего ожидает американская сторона от процесса послевоенного восстановления Украины. Об этом он сказал в четверг, 10 июля, в выступлении на Ukraine recovery conference, пишет Европейская правда.

По словам Келлога, Соединенные Штаты поддерживают идею масштабных инвестиций в Украину после установления стабильного перемирия. В то же время он подчеркнул, что речь идет не только о финансировании, но и о более широком подходе к восстановлению.

Представитель президента США подчеркнул, что важно, чтобы за полным прекращением боевых действий «безотлагательно наступило комплексное восстановление Украины».

«США осознают, что восстановление Украины будет невероятно значительной, и критической задачей и будет иметь влияние на весь европейский регион. Также мы понимаем, что реконструкция Украины идет далеко за пределы восстановления физической инфраструктуры Украины, а предусматривает решение социальных и экономических последствий войны», — заявил Келлог.

Он отметил, что представляет официальную позицию Соединенных Штатов, а не только свою.

Келлог заявил, что во время послевоенного восстановления Украина должна сосредоточиться не только на инфраструктуре, но и на гуманитарных вопросах. В частности, по его словам, Соединенные Штаты будут требовать возвращения всех незаконно вывезенных украинских детей, похищенных Россией.

Спецпредставитель президента США также отметил необходимость создания условий для безопасного возвращения всех украинских беженцев, поддержки ветеранов Вооруженных сил Украины для их адаптации в обществе и проведения масштабного разминирования на освобожденных территориях.

«В экономическом смысле, … инвесторам нужна уверенность в том, что любое мирное соглашение, которого мы достигнем, является долгосрочным. Поэтому мы и не фокусируемся только на временном перемирии», — добавил он.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Келлогом в Риме. Спецпредставитель президента США входит в состав американской делегации, которая участвует в Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в столице Италии 10−11 июля.

Президент Украины сообщил, что во время встречи с Келлогом обсудил поставки оружия и усиление ПВО. По словам Зеленского, они также говорили о закупке оружия в США, совместном оборонном производстве и локализации в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.