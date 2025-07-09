Зеленский встретился в Риме с Келлогом в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог во время встречи в Риме, Италия, 9 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

В Риме в среду, 9 июля, началась встреча украинского президента Владимира Зеленского со специальным представителем Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом .

Об этом сообщает Укринформ.

Как отметило издание, Келлог входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в столице Италии 10−11 июля.

Обновлено в 19:56. Интерфакс-Украина сообщает, что встреча Зеленского с Келлогом завершилась.

Перед этим президент США пообещал передать Украине дополнительное оружие.

Ранее Келлог в соцсети X похвалил Зеленского за телефонный разговор с Трампом и написал, что это классический подход президента США.

«Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая часть лидерства», — добавил Келлог.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины заявил, что она была «лучшей за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

8 июля Пентагон официально подтвердил отправку в Украину дополнительной оборонной помощи по поручению президента Трампа. Согласно данным Axios, речь идет о поставке 10 ракет-перехватчиков к системе Patriot. Также сообщалось о дипломатических усилиях Вашингтона, направленных на привлечение Германии к передаче Киеву еще одной батареи ПВО.

Ранее Трамп публично заявил о намерении укрепить обороноспособность Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны российского режима.