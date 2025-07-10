Келлог заявил, что международные партнеры должны разработать для Украины новый План Маршалла

Международные союзники должны помочь Украине с восстановлением , разработав для нее свой План Маршалла.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает Укринформ.

Во время дискуссии, организованной инициативой Ялтинская европейская стратегия (YES) и фондом Виктора Пинчука, он отметил важность восстановления Украины.

Келлог вспомнил, что после завершения Второй мировой войны США ввели План Маршалла для Европы.

«И я думаю, мы должны сделать то же самое для Украины», — сказал спецпредставитель президента США.

Он отметил, что сейчас ситуация очень сложная, поэтому необходимо достичь прекращения огня, которое может привести к завершению войны РФ против Украины.

«Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине. Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах», — отметил дипломат.

Келлог также акцентировал на теме возвращения похищенных Россией украинских детей. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп занимается этой проблемой.

Именно поэтому, по его словам, Трамп в разговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским настаивал, что возвращение детей должно быть одним из пунктов переговоров с россиянами.

9 июля Зеленский встретился с Келлогом в Риме. Спецпредставитель президента США входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в столице Италии 10−11 июля.

Президент Украины сообщил, что во время встречи с Келлогом обсудил поставки оружия и усиление ПВО. По словам Зеленского, они также говорили о закупке оружия в США, совместном оборонном производстве и локализации в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.