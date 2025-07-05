Одна из ведущих инвестиционных компаний мира — BlackRock Inc. — в начале 2025 года остановила усилия по привлечению инвесторов в многомиллиардный фонд восстановления Украины . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, фонд был близок к получению стартовой поддержки от учреждений, связанных с правительствами Германии, Италии и Польши. Однако в январе компания приостановила переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия заинтересованности на фоне роста неопределенности относительно дальнейшей ситуации в Украине.

Реклама

В то же время, как отмечает Bloomberg, еще в декабре 2024 года среди потенциальных доноров фонда не было правительства США.

Читайте также: Украина предложила США расширить Инвестиционный фонд в рамках ресурсного соглашения на оборонные проекты

В прошлом году вице-президент BlackRock Филипп Хильдебранд сообщал, что целью фонда является привлечение не менее 500 млн долларов от государств, банков развития и донорских организаций, а также 2 млрд долларов — от частных инвесторов. Общая стоимость потенциальных инвестиций в восстановление оценивалась в 15 млрд долларов.

По оценкам Всемирного банка и других учреждений, общие потребности Украины на восстановление уже превышают 500 млрд долларов.

В компании BlackRock подтвердили, что завершили свою бесплатную консультационную деятельность в рамках проекта в 2024 году и пока не имеют активных договоренностей с украинским правительством.

Источники Bloomberg также сообщили, что BlackRock планировала представить фонд во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10−11 июля.

Тем временем Франция, по словам собеседников агентства, разрабатывает альтернативную инициативу по созданию фонда вместо проекта BlackRock. Впрочем, пока неясно, насколько успешной будет эта попытка без участия США.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с французским премьером Франсуа Байру заявил, что Франция предоставит дополнительные 200 млн евро на поддержку восстановительных проектов и рыночной евроинтеграции Украины.