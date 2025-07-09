Зеленский в Риме обсудил с Келлогом закупку американского оружия и законопроект о санкциях против РФ

9 июля, 21:43
Президент Украины Владимир Зеленский в Риме 9 июля встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме в среду, 9 июля, обсудил поставки оружия и усиление ПВО.

По словам Зеленского, они также говорили о закупке оружия в США, совместном оборонном производстве и локализации в Украине.

Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.

«Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти», — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду на продвижение законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя относительно санкций против РФ.

«Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире», — добавил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа, обе партии и весь американский народ за помощь и поддержку Украины.

9 июля президент Украины прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля. Келлог входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в мероприятии.

Накануне Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительное оружие. Он также заявил о намерении укрепить обороноспособность Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны российского режима.

