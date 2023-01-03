Военный комитет НАТО обсудит поддержку Украины

3 января, 13:10
Поделиться:
Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Военный комитет НАТО проведет заседание 18−19 января 2023 года в Брюсселе. Среди тем встречи — поддержка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

На заседании в Брюсселе будут обсуждены вопросы стратегической важности для Североатлантического союза. Впервые на мероприятии будут присутствовать представители Швеции и Финляндии, которые в прошлом году начали процесс вступления в организацию.

Видео дня

Читайте также:
Россияне готовятся к долгой войне и попытке нового наступления — Столтенберг

На заседаниях 18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, стоящие перед Альянсом. Также будут подняты вопросы войны России против Украины, военного потенциала НАТО и его способности реагировать на вызовы современности и будущего.

19 января начальники генштабов НАТО встретятся с партнерами в рамках миротворческого контингента в Косово KFOR — Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной, а также обсудят деятельность небоевой миссии в Ираке.

Читайте также:
Социологи рассказали, как украинцы оценивают шансы Украины вступить в НАТО — опрос

Во время заключительной встречи Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

30 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — самый быстрый путь к миру.

https://www.youtube.com/watch?v=v75X4MU073o&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Помощь НАТО Военная помощь Украина НАТО Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X