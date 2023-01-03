Военный комитет НАТО обсудит поддержку Украины 3 января, 13:10 Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Военный комитет НАТО проведет заседание 18−19 января 2023 года в Брюсселе. Среди тем встречи — поддержка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

На заседании в Брюсселе будут обсуждены вопросы стратегической важности для Североатлантического союза. Впервые на мероприятии будут присутствовать представители Швеции и Финляндии, которые в прошлом году начали процесс вступления в организацию.

Видео дня

На заседаниях 18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, стоящие перед Альянсом. Также будут подняты вопросы войны России против Украины, военного потенциала НАТО и его способности реагировать на вызовы современности и будущего.

19 января начальники генштабов НАТО встретятся с партнерами в рамках миротворческого контингента в Косово KFOR — Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной, а также обсудят деятельность небоевой миссии в Ираке.

Во время заключительной встречи Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

30 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — самый быстрый путь к миру.