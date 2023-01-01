Россияне готовятся к долгой войне и попытке нового наступления — Столтенберг

1 января, 18:02
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что российские оккупанты готовятся к долгой войне против Украины и возможной попытке нового наступления.

«Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что (российские войска — ред.) готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», — сказал Столтенберг в комментарии ВВС.

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Он также подчеркнул необходимость долгосрочной поддержки Украины странами Запада.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — отметил генсек.

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Ранее Столтенберг говорил, что страна-агрессор РФ надеется заморозить войну против Украины, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Войска РФ Наступление Йенс Столтенберг

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