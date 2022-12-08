Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО — Блинкен 8 декабря, 20:54 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Amanda Andrade Rhodes)

Формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Yle.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин хотел сделать НАТО слабее, но получилось совсем наоборот.

«Путин фактически сделал НАТО сильнее, он уже потерпел поражение во многих вопросах по войне в Украине, он считал, что также может ослабить НАТО, а стремление Финляндии и Швеции к членству в этом оказалось заблуждением», — отметил Блинкен.

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По его словам, эти страны в скором времени примут в НАТО. Пока же продлится переговорный процесс, США будут полностью поддерживать Финляндию и Швецию.

«Мы ценим поддержку, которую мы получили от Соединенных Штатов относительно членства Финляндии в НАТО», — отметил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

В следующий раз министры иностранных дел Швеции и Финляндии должны встретиться через две недели.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламенте 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

