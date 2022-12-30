Социологи рассказали, как украинцы оценивают шансы Украины вступить в НАТО — опрос 30 декабря, 11:58 Украина подала заявку на членство в НАТО во время борьбы против оккупационных войск РФ за свою независимость (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)

25% украинцев считают, что Украина сможет стать полноправным членом НАТО сразу после победы в войне с Россией.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Столько же опрошенных говорят, что кроме победы Украине еще придется реализовать все необходимые для вступления реформы.

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19% респондентов верят, что Украину примут в НАТО еще до окончания войны.

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Еще 16% украинцев более скептичны и не верят в то, что Украина когда-нибудь получит членство в НАТО.

Наиболее распространенный скепсис относительно вступления Украины в НАТО среди жителей южных областей. 30% из них считают вступление Украины в НАТО маловероятным, лишь 5% верит, что это может произойти еще до окончания войны.

При этом, 49% украинцев считают вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины.

9% говорят, что надежнее будет заключить соглашение о стратегической обороне с несколькими странами, за исключением США. 7% опрошенных выступают за такой же договор, но только с участием США.

17% украинцев убеждены, что лучшим гарантом безопасности для Украины может стать только сама Украина путем развития собственных вооруженных сил. 9% продолжают поддерживать внеблоковый статус для Украины с международными гарантиями безопасности.

Опрос проводился с 13 по 21 декабря. Было опрошено 2018 человек методом личного интервью, за исключением Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос также не проводился на тех территориях, где ведутся активные боевые действий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

