Глава МИД Северной Кореи отправилась с визитом в Россию и Беларусь

Чхве Сон Хуэй посетит РФ и Беларусь по приглашению глав МИД этих стран (Фото: KCNA via REUTERS)

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй посетит с визитом страну-агрессора Россию и Беларусь. Об этом сообщает Yonhap .

Чхве посетит РФ и Беларусь по приглашению глав МИД этих стран. Она вылетела из Пхеньяна на борту частного самолета в воскресенье, 26 октября.

МИД России заявил, что визит Чхве в страну продлится с воскресенья по вторник. Для нее это первая поездка в РФ за последний год.

Последний раз она посещала Москву в ноябре 2024 года и встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным.

Визит Чхве совпадает с проведением Южной Кореей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС) 31 октября и 1 ноября в городе Кёнджу.

Как пишет Yonhap, ее отсутствие в Южной Корее свидетельствует о том, что во время саммита, вероятно, не состоится никаких переговоров между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп во время поездки в Азию заявил, что готов к встрече с Ким Чен Ыном, если тот этого желает.

24 октября северокорейский диктатор сказал, что «военное братство» между его страной и Россией будет «непрерывно развиваться».