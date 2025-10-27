Глава МИД Северной Кореи отправилась с визитом в Россию и Беларусь
Чхве Сон Хуэй посетит РФ и Беларусь по приглашению глав МИД этих стран (Фото: KCNA via REUTERS)
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй посетит с визитом страну-агрессора Россию и Беларусь. Об этом сообщает Yonhap.
Чхве посетит РФ и Беларусь по приглашению глав МИД этих стран. Она вылетела из Пхеньяна на борту частного самолета в воскресенье, 26 октября.
МИД России заявил, что визит Чхве в страну продлится с воскресенья по вторник. Для нее это первая поездка в РФ за последний год.
Последний раз она посещала Москву в ноябре 2024 года и встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным.
Визит Чхве совпадает с проведением Южной Кореей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС) 31 октября и 1 ноября в городе Кёнджу.
Как пишет Yonhap, ее отсутствие в Южной Корее свидетельствует о том, что во время саммита, вероятно, не состоится никаких переговоров между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Ранее Трамп во время поездки в Азию заявил, что готов к встрече с Ким Чен Ыном, если тот этого желает.
24 октября северокорейский диктатор сказал, что «военное братство» между его страной и Россией будет «непрерывно развиваться».