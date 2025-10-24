В КНДР построят музей в честь военных, которые воевали против Украины

24 октября, 14:52
В Северной Корее начали возводить «музей боевых подвигов» военных КНДР (Фото: КЦНА)

КНДР начала строительство музея, посвященного военным страны, которые участвовали в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Об этом сообщило пропагандистское KCNA.

В открытии принял участие диктатор Ким Чен Ын, который во время церемонии взялся за лопату, чем «ознаменовал начало строительства». Также присутствовали посол РФ в КНДР Александр Мацегор и сотрудники российского посольства.

Северокорейская пропаганда заявила, что действия военных, участвовавших в «освобождении Курской области России», являются символом «дружбы между Пхеньяном и Москвой».

7 сентября в ГУР заявляли, что солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области.

В ГУР добавили, что участие северокорейских подразделений осуществляется на ротационной основе.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

22 августа Ким Чен Ын отметил наградами военных, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

По оценкам южнокорейских депутатов со ссылкой на разведку, в войне против Украины погибли около 600 северокорейских военных из общего количества около 15 тысяч, отправленных для помощи России.

