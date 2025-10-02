Российское грузовое судно Lady R, против которого ввели санкции за участие в незаконной торговле оружием с Северной Кореей , на этой неделе впервые за два месяца появилось в северо-восточном порту КНДР. Вероятно, оно готовилось к поставкам оружия.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков Planet Labs, проведенный аналитическим порталом NK Pro.

Как говорится в публикации, судно доставило контейнеры в порт Расон в среду. Перед этим оно, вероятно, готовилось к рейсу в российском порту Восточный с 24 по 26 сентября.

Грузовое судно Lady R в порту Восточный 24 сентября / Фото: Planet Labs/NK Pro

NK Pro отмечает: возможно в четверг судно переместится к соседнему пирсу в Расоне, чтобы забрать морские контейнеры, которые накапливались там с середины сентября.

Корабль, размеры которого соответствуют Lady R, прибыл к причалу порта Расон в период с 30 сентября по 1 октября / Фото: Planet Labs/NK Pro

США, Украина и Южная Корея обвиняли КНДР в том, что она отправляет в Россию миллионы артиллерийских снарядов и другое разнообразное оружие.

NK Pro пишет, что точное содержимое транспортных контейнеров, которые Россия забирает с августа 2023 года, остается неизвестным. Вместе с тем, обе страны могут торговать оружием через трансграничное железнодорожное сообщение.

В материале говорится, что также непонятно, что именно российские корабли оставляли в контейнерах в Расоне. Однако длительное хранение на причале без срочной доставки может свидетельствовать о том, что они часто пустые или же их используют как прикрытие.

Контейнеры начали накапливаться на пирсе загрузки порта Расон в середине сентября / Фото: Planet Labs/NK Pro

Lady R принадлежит российской судоходной компании MG-Flot, ранее известной как TransMorFlot. Она попала под американские санкции в рамках секторальных ограничений на морскую отрасль РФ после вторжения в Украину в 2022 году.

Аналитический портал NK Pro сообщает, что первым обнаружил участие судна в схеме поставок оружия между Россией и Северной Кореей в октябре 2023 года.

В том же месяце Соединенные Штаты раскрыли детали операции с участием аналогичного корабля Angara. Спутниковые снимки Planet Labs показывают, что это судно было в порту Восточный 8 августа. Это совпадает с вероятным рейсом в Расон между 4 и 10 августа, отмечает NK Pro.

«Отсутствие новой активности в порту Расон с начала августа до этой недели свидетельствует о том, что Россия и Северная Корея приостановили операцию по перевозке оружия морем почти на два месяца, хотя она, возможно, продолжалась в течение этого времени по железной дороге», — говорится в материале.

В интервью The Japan Times, которое вышло в августе 2025 года, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия получила от КНДР сотни единиц артиллерийских систем, ракет и реактивных систем залпового огня, эффективность некоторых из них изначально была низкой, однако россияне помогли КНДР устранить ряд недостатков. Среди таких примеров — ракета КН-23 дальностью 690 километров.