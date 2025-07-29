Соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу

Премьер Камбоджи Хун Манет, премьер Малайзии Анвар Ибрагим и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай, 28 июля 2025 года (Фото: Mohd Rasfan/Pool via REUTERS)

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после пяти дней боевых действий. Перемирие вступило в силу в полночь во вторник, 29 июля, сообщает Reuters.

В результате усилий Малайзии, США и Китая, направленных на то, чтобы убедить обе стороны начать переговоры, лидеры двух стран во время встречи в Путраджае договорились прекратить военные действия, восстановить прямые коммуникации и создать механизм для реализации перемирия.

«Это важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности», — заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время пресс-конференции после переговоров.

Война Таиланда и Камбоджи

24 июля, между силами Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения на спорном участке границы.

Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности, которая «угрожает перерасти в более широкий конфликт».

Атака произошла на следующий день после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. Этот инцидент привел к ухудшению отношений между двумя соседними странами «до самого низкого уровня за последние годы», писал CNN.

В Таиланде заявили об уничтожении двух военных штабов Камбоджи. Там сказали, что авиаудары были направлены «только на военные объекты».

Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что Таиланд нанес авиаудары по ее территории, пообещав «решительный ответ».

Перед тем, как Таиланд применил истребители F-16 против военных объектов Камбоджи, утром вдоль границы начались вооруженные столкновения. По данным Reuters, столкновения произошли по меньшей мере на шести локациях вдоль 209-километрового участка границы.

Таиландские военные заявили, что камбоджийские солдаты обстреляли их военную базу возле древнего храма Та Муен Тхом, который находится на спорной территории на юге таиландской провинции Сурин и на северо-западе Камбоджи.

Таиланд также обвинил камбоджийские войска в обстреле из тяжелого вооружения гражданского района в провинции Сурин, в результате чего были ранены три человека.

В ответ представитель Минобороны Камбоджи сказал, что войска действовали в рамках самообороны после «неспровоцированного вторжения тайских солдат».

В Таиланде заявили, что удары были ответом на мину, которая покалечила их военного. В результате обстрелов погибли 12 человек, 11 из которых — гражданские, включая ребенка. Ранения получил еще 31 человек.

Снаряды попали в больницу, что министр здравоохранения Таиланда назвал военным преступлением. Всего из зон конфликта эвакуировали более 130 тысяч мирных жителей.

Таиланд предупредил Камбоджу, что конфликт может «потенциально перерасти в войну», а исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай заявил, что Бангкок стремится защищать свою территорию и суверенитет.

25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов из Камбоджи.

