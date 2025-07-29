Танк в Таиланде едет в сторону границы с Камбоджей, 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в понедельник, 28 июля, после самого смертоносного конфликта за более чем десятилетие, в результате которого погибли по меньшей мере 38 человек, а сотни тысяч были вынуждены эвакуироваться.

Переговоры прошли в Малайзии при участии представителей США и Китая. Таиланд сначала отклонял предложение малайзийского премьер-министра о посредничестве, но согласился после слов президента США Дональда Трампа, что тарифные переговоры не начнутся, пока не прекратятся боевые действия.

Напряженность вокруг давнего пограничного спора обострилась в мае после того, как в результате перестрелки погиб камбоджийский солдат. Боевые действия вдоль спорной границы между странами начались 24 июля.

В своей инфографике NV рассказывает о конфликте Таиланда и Камбоджи и сравнивает военный потенциал стран.

Конфликт Таиланда и Камбоджи в фактах и цифрах

Инфографика: NV

1907 год — граница между Камбоджей и Таиландом, протяженностью 817 км, была установлена без учета реальных географических особенностей региона.

— граница между Камбоджей и Таиландом, протяженностью 817 км, была установлена без учета реальных географических особенностей региона. 1962 год — Международный суд ООН постановил принадлежность храма к территории Камбоджи, но 4,6 км вокруг него остались серой зоной.

— Международный суд ООН постановил принадлежность храма к территории Камбоджи, но 4,6 км вокруг него остались серой зоной. 2008−2011 годы — спор о внесении храма в список культурного наследия ЮНЕСКО привел к обострению отношений и вооруженных столкновений между странами. Несмотря на создание демилитаризованной зоны, граница осталась неопределенной.

— спор о внесении храма в список культурного наследия ЮНЕСКО привел к обострению отношений и вооруженных столкновений между странами. Несмотря на создание демилитаризованной зоны, граница осталась неопределенной. 11 ноября 2013 года — Международный суд ООН подтвердил полную принадлежность территории храма Камбоджи и приказал вывести войска Таиланда.

— Международный суд ООН подтвердил полную принадлежность территории храма Камбоджи и приказал вывести войска Таиланда. 28 мая 2025 года — повторная эскалация конфликта из-за гибели камбоджийского солдата в столкновении между войсками обеих стран на границе между Таиландом, Камбоджей и Лаосом.

— повторная эскалация конфликта из-за гибели камбоджийского солдата в столкновении между войсками обеих стран на границе между Таиландом, Камбоджей и Лаосом. 24 июля 2025 года — Таиланд атаковал камбоджийские военные штабы истребителями F-16. Известно о гибели 11 гражданских, военного и ребенка 14 человек.

Данные The New York Times, CNN

Армия Таиланда

Оборонный бюджет — $5,7 млрд

Личный состав — 360 тыс. человек

Сухопутные войска, ед.

Артиллерия — 2,6 тыс.

Бронированная техника — 2,1 тыс.

Танки — 400

Военно-воздушные силы, ед.

Транспортная авиация — 73

Бомбардировщики — 42

Истребители — 28

Военно-морские силы, ед.

Корабли патрульной и береговой охраны — 68

Десантные корабли — 16

Фрегаты — 7

Армия Камбоджи

Инфографика: NV

Оборонный бюджет — $1,3 млрд

Личный состав — 124,3 тыс. человек

Сухопутные войска, ед.

Артиллерия — >486

Бронированная техника — >567

Танки — 200

Военно-воздушные силы, ед.

Транспортная авиация — 20

Бомбардировщики — 0

Истребители — 0

Военно-морские силы, ед.

Корабли патрульной и береговой охраны — 13

Десантные корабли — 1

Фрегаты — 0

Данные Международного института стратегических исследований по состоянию на февраль 2025 г.