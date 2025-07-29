История конфликта Таиланда с Камбоджей: главные факты и цифры и сравнение военного потенциала — инфографика NV
Танк в Таиланде едет в сторону границы с Камбоджей, 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в понедельник, 28 июля, после самого смертоносного конфликта за более чем десятилетие, в результате которого погибли по меньшей мере 38 человек, а сотни тысяч были вынуждены эвакуироваться.
Переговоры прошли в Малайзии при участии представителей США и Китая. Таиланд сначала отклонял предложение малайзийского премьер-министра о посредничестве, но согласился после слов президента США Дональда Трампа, что тарифные переговоры не начнутся, пока не прекратятся боевые действия.
Напряженность вокруг давнего пограничного спора обострилась в мае после того, как в результате перестрелки погиб камбоджийский солдат. Боевые действия вдоль спорной границы между странами начались 24 июля.
В своей инфографике NV рассказывает о конфликте Таиланда и Камбоджи и сравнивает военный потенциал стран.
Конфликт Таиланда и Камбоджи в фактах и цифрах
- 1907 год — граница между Камбоджей и Таиландом, протяженностью 817 км, была установлена без учета реальных географических особенностей региона.
- 1962 год — Международный суд ООН постановил принадлежность храма к территории Камбоджи, но 4,6 км вокруг него остались серой зоной.
- 2008−2011 годы — спор о внесении храма в список культурного наследия ЮНЕСКО привел к обострению отношений и вооруженных столкновений между странами. Несмотря на создание демилитаризованной зоны, граница осталась неопределенной.
- 11 ноября 2013 года — Международный суд ООН подтвердил полную принадлежность территории храма Камбоджи и приказал вывести войска Таиланда.
- 28 мая 2025 года — повторная эскалация конфликта из-за гибели камбоджийского солдата в столкновении между войсками обеих стран на границе между Таиландом, Камбоджей и Лаосом.
- 24 июля 2025 года — Таиланд атаковал камбоджийские военные штабы истребителями F-16. Известно о гибели 11 гражданских, военного и ребенка 14 человек.
Данные The New York Times, CNN
Армия Таиланда
Оборонный бюджет — $5,7 млрд
Личный состав — 360 тыс. человек
Сухопутные войска, ед.
- Артиллерия — 2,6 тыс.
- Бронированная техника — 2,1 тыс.
- Танки — 400
Военно-воздушные силы, ед.
- Транспортная авиация — 73
- Бомбардировщики — 42
- Истребители — 28
Военно-морские силы, ед.
- Корабли патрульной и береговой охраны — 68
- Десантные корабли — 16
- Фрегаты — 7
Армия Камбоджи
Оборонный бюджет — $1,3 млрд
Личный состав — 124,3 тыс. человек
Сухопутные войска, ед.
- Артиллерия — >486
- Бронированная техника — >567
- Танки — 200
Военно-воздушные силы, ед.
- Транспортная авиация — 20
- Бомбардировщики — 0
- Истребители — 0
Военно-морские силы, ед.
- Корабли патрульной и береговой охраны — 13
- Десантные корабли — 1
- Фрегаты — 0
Данные Международного института стратегических исследований по состоянию на февраль 2025 г.