Британия впервые передаст Киеву вертолеты Sea King, один из них уже в Украине — BBC 23 ноября, 09:34 Британия впервые с начала войны России против Украины передает ВСУ авиацию (Фото:Anthony Noble/Wikimedia)

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине вертолеты Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес во время поездки в Норвегию на встречу с союзниками, которые поддерживают Киев, пишет ВВС.

По данным издания, первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

Видео дня

Это первый случай, когда Великобритания передает украинским военным авиацию в рамках помощи по борьбе с полномасштабным вторжением войск РФ.

В течение последних шести недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании по пилотированию и обслуживанию вертолетов.

Уоллес добавил, что артиллерийские снаряды, которые также передадут ВСУ, помогут украинской армии защитить деокупированные территорию.

Вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими ВВС, так и Королевским военно-морским флотом. Последний вертолет был снят с вооружения в 2018 году.

Британия систематически поддерживает Украину с начала нападения РФ в конце февраля, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новый премьер Британии Риши Сунак продолжил курс на поддержку Киева. 19 ноября он впервые посетил украинскую столицу. После встречи с Зеленский Сунак объявил, что его страна предоставит Украине новый пакет помощи на 50 млн фунтов для укрепления ПВО Украины, включающий 120 специальных зенитных пушек и РЛС.

9 ноября Великобритания заявила, что предоставит Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух». Они должны помочь отбивать атаки РФ на критическую инфраструктуру.

Также сообщалось, что Великобритания передаст украинским военным еще одну партию зимнего снаряжения, чтобы продолжить бороться с войсками РФ в условиях холодов.



