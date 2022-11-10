Британия передаст Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух»

10 ноября, 02:53
Поделиться:
Британия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России (Фото:@lina\pexels)

Британия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России (Фото:@lina\pexels)

Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух». Они должны помочь отбивать атаки РФ на критическую инфраструктуру.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

В ведомстве отмечают, что помощь предоставляется в ответ на запрос Украины о дополнительных средствах противовоздушной обороны.

Видео дня

«Передача тысячи ракет класса „земля-воздух“ продолжает нашу оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Читайте также:

Санкции ввели в отношении трех граждан Ирана, которые участвуют в передаче дронов России (Фото:Roman Petushkov/Reuters) Британия ввела санкции против Ирана за поставку России беспилотников

В правительстве отмечают, что ракеты могут применяться совместно с существующими средствами ВСУ.

Также сообщалось, что Великобритания передаст украинским военным еще одну партию зимнего снаряжения, чтобы продолжить бороться с войсками РФ в условиях холодов.

Британия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Военная помощь Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X