Британия передаст Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух» 10 ноября, 02:53 Британия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России (Фото:@lina\pexels)

Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух». Они должны помочь отбивать атаки РФ на критическую инфраструктуру.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.



В ведомстве отмечают, что помощь предоставляется в ответ на запрос Украины о дополнительных средствах противовоздушной обороны.

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«Передача тысячи ракет класса „земля-воздух“ продолжает нашу оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В правительстве отмечают, что ракеты могут применяться совместно с существующими средствами ВСУ.

Также сообщалось, что Великобритания передаст украинским военным еще одну партию зимнего снаряжения, чтобы продолжить бороться с войсками РФ в условиях холодов.

Британия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.