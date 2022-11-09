Британия передаст ВСУ новую партию зимнего снаряжения — Сунак 9 ноября, 13:58 Британия поддерживает Украину, обучая военнослужащих и предоставляя военную помощь (Фото:Ministry of Defence/Facebook)

Великобритания передаст украинским военным еще одну партию зимнего снаряжения, чтобы продолжить бороться с войсками РФ в условиях холодов.

Об этом сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.

«Мы также должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что пожертвованные Великобританией вещи будут согревать и защищать украинские вооруженные силы, которым предстоит опасная зима в борьбе за свою страну», — отметил он.

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Отмечается, что ВСУ получат от Британии дополнительно 12 тысяч спальных комплектов и 150 палаток с подогревом.

До середины декабря Великобритания поставит более 25 тысяч комплектов одежды для экстремально холодной погоды, чтобы украинская армия могла действовать и выживать при низких температурах.

В правительстве Британии уточнили, что комплекты одежды для экстремально холодной погоды дополняют более 7000 комплектов обычной одежды для холодной погоды, выданной военнослужащим в рамках британской программы поддержки.

Британия поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.