Сунак назвал войну РФ против Украины «варварской», упрекнув Путина за его отсутствие на саммите G20

15 ноября, 09:33
Поделиться:
Риши Сунак призвал РФ прекратить ее варварскую войну против Украины (Фото:Leon Neal/REUTERS)

Риши Сунак призвал РФ прекратить ее варварскую войну против Украины (Фото:Leon Neal/REUTERS)

Глава британского правительства Риши Сунак назвал развязанную РФ войну против Украины «варварской».

Читайте также:
«Не стоит предлагать Украине компромиссы с территорией». Зеленский на саммите G20 заявил, что именно сейчас нужно и можно остановить войну РФ

Как сообщает BBC, об этом он сказал во вторник, 15 ноября, выступая на саммите G20 на Бали.

«Россия должна уйти из Украины и положить конец варварской войне», — призвал британский премьер.

Видео дня

Читайте также:

Риши Сунак (Фото:REUTERS/Henry Nicholls) Скажет Лаврову прямо в лицо. Премьер Великобритании назвал Россию «государством-изгоем»

Кроме того, он раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, который после позорного поражения в Херсонской области не решился прибыть на саммит лично, а послал вместо себя главу МИД Сергея Лаврова.

«Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы разобраться во всем», — заявил Сунак.

Страны G20 также готовят совместное заявление, в котором планируют осудить вторжение РФ в Украину и угрозы кремлевского режима по поводу применения ядерного оружия.

Кроме того, мировые лидеры откажутся от традиционного совместного фото из-за присутствия на саммите российской делегации.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Великобритания Российская агрессия G20 Война России против Украины саммит G20 Бали Риши Сунак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X