Сунак назвал войну РФ против Украины «варварской», упрекнув Путина за его отсутствие на саммите G20 15 ноября, 09:33 Риши Сунак призвал РФ прекратить ее варварскую войну против Украины (Фото:Leon Neal/REUTERS)

Глава британского правительства Риши Сунак назвал развязанную РФ войну против Украины «варварской».

Как сообщает BBC, об этом он сказал во вторник, 15 ноября, выступая на саммите G20 на Бали.

«Россия должна уйти из Украины и положить конец варварской войне», — призвал британский премьер.

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Кроме того, он раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, который после позорного поражения в Херсонской области не решился прибыть на саммит лично, а послал вместо себя главу МИД Сергея Лаврова.

«Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы разобраться во всем», — заявил Сунак.

Страны G20 также готовят совместное заявление, в котором планируют осудить вторжение РФ в Украину и угрозы кремлевского режима по поводу применения ядерного оружия.

Кроме того, мировые лидеры откажутся от традиционного совместного фото из-за присутствия на саммите российской делегации.

