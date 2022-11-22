Британия поставляет Украине новейшие ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2 — СМИ

22 ноября, 05:00
Поделиться:
Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов (Фото:en.wikipedia.org)

Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов (Фото:en.wikipedia.org)

Британские королевские Военно-воздушные силы поставляют в Украину новые ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2, имеющие вдвое большую дистанцию поражения, чем предыдущая модификация. Их поставляли для ВСУ раньше, пишет The Telegraph.

«Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов за каждую могут поражать цели по лазерной наводке, которую могут обеспечивать наземные войска, самолеты или транспортеры, или выбрать цель по собственному определению из предварительно запрограммированного списка с помощью радара», — отмечается в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Британия «тихо» импортировала российской нефти на миллионы фунтов — Times
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X