Британия поставляет Украине новейшие ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2 — СМИ 22 ноября, 05:00 Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов (Фото:en.wikipedia.org)

Британские королевские Военно-воздушные силы поставляют в Украину новые ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2, имеющие вдвое большую дистанцию поражения, чем предыдущая модификация. Их поставляли для ВСУ раньше, пишет The Telegraph.

«Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов за каждую могут поражать цели по лазерной наводке, которую могут обеспечивать наземные войска, самолеты или транспортеры, или выбрать цель по собственному определению из предварительно запрограммированного списка с помощью радара», — отмечается в сообщении.

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