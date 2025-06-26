Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире телеканала CNBC.

«Обогащение урана и разработка вооружения — это красная линия. Мы не можем допустить создания ядерного оружия Ираном, ведь это дестабилизирует весь регион», — подчеркнул Уиткофф.

Реклама

Он также отметил, что иранская ядерная программа может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке: «Тогда каждый захочет иметь бомбу, и мы просто не можем этого позволить».

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе и сообщений об ударах США по ядерным объектам Ирана.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.