Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Речь идет об аналитических данных, которые попали в СМИ на следующий день после публикации в системе CAPNET, используемой для обмена информацией между правительством и Конгрессом. Предварительная оценка, которая имела гриф «низкой достоверности», была подготовлена одним из 18 разведывательных агентств на основе спутниковых снимков и указывала на ограниченную эффективность ударов США, противореча официальным заявлениям президента Дональда Трампа.

Реклама

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что ФБР проводит расследование, и подчеркнула, что виновные в утечке должны понести уголовную ответственность. В то же время в администрации отметили, что работают над усилением внутреннего контроля для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Идея ограничить объем информации, которая поступает к законодателям, вызвала резкую критику со стороны демократов. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что такие действия вызывают подозрения в попытках что-то скрыть, а не связаны с соображениями безопасности.

Ранее Трамп заявил, что США обсудят с Ираном потенциальную ядерную сделку на следующей неделе. В то же время, по словам Трампа, он не считает такую сделку «столь необходимой».

CNN со ссылкой на предварительную оценку американской разведки писал, что авиаудары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ключевые элементы ядерной программы страны а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Трамп утром 24 июня резко высказался в адрес телеканалов CNN и MSNBC, обвинив их в преуменьшении успеха американских авиаударов по иранским ядерным объектам. В частности редакцию CNN он назвал «подонками».

"Вы бесхребетные неудачники. Я говорю это о CNN, потому что я смотрю его. Не имею выбора. Вынужден смотреть этот мусор. Это все мусор. Это все фейковые новости. Но я считаю, что CNN — это бесхребетная группа людей", — сказал американский президент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после недавних авиаударов американских военных Иран потерял способность создавать ядерное оружие.

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.