В США отреагировали на возвращение России в ПАСЕ 25 июня, 20:30 11432 Цей матеріал також доступний українською Capri23auto/pixabay.com США не поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ Capri23auto/pixabay.com

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США не являются членом Совета Европы, но всегда четко высказывались против безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Об этом сообщает Укринформ.

«Вы знаете, что США не являются членом Совета Европы, вы также знаете, что мы выступали против возвращения России в ПАСЕ и четко выражали свою позицию», — сказал Тейлор.

Также Тейлор обратил внимание на усилия украинской делегации, которые она приложила, чтобы предотвратить возвращение РФ в ПАСЕ.

Он подчеркнул, что Россия не должна включаться в состав делегаций, а ЕС и Совет Европы принимать у себя тех россиян, которые находятся в санкционном списке Евросоюза и США.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.