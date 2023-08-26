«Выходит за рамки». В Сербии отрицают поддержку декларации Крымской платформы 26 августа, 18:17 Флаг Сербии (Фото:apakom / Pixabay)

Министр иностранных дел Ивица Дачич заявил, что Сербия не присоединилась к декларации Крымской платформы.

Об этом сообщает Politika.

«Премьер-министр участвовал в работе того заседания через аудио- и видеообращение, но мы не поддержали и не приняли текст Крымской платформы, потому что он выходит за те рамки, которые для нас приемлемы», — сказал Дачич.

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Он назвал «манипуляцией» информацию о том, что Сербия присоединилась к декларации Крымской платформы.

Дачич напомнил, что Сербия говорит о необходимости защиты территориальной целостности и осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не присоединяется к санкциям против России.

23 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году к Крымской платформе присоединилась Сербия.

Крымская платформа — международный координационный механизм, который Украина инициировала для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека и содействия деоккупации полуострова, а также укрепления европейской и глобальной безопасности.

В среду, 23 августа, состоялся третий саммит Крымской платформы. В саммите прнимали лидеры нескольких страны Европы.

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, к саммиту в Киеве присоединились:

президент Венгрии Каталин Новак,

президент Литвы Гитанас Науседа,

председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и член Президиума Денис Бечирович,

президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза,

премьер-министр Финляндии Петтери Орпо,

премьер-министр Молдовы Дориан Речан.

Россия оккупировала Крым в феврале 2014 года, что стало частью вооруженной агрессии РФ против Украины.

16 марта того же года страна-агрессор провела незаконный «референдум» о статусе автономии, по сфальсифицированным «результатам» которого якобы 96,77% участников проголосовали за отделение автономной республики от Украины.

Результаты референдума о статусе Крыма признали непризнанные Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах, а также страны Казахстан и Кыргызстан.

18 марта в российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенные «председатель Совета Министров Крыма» Сергей Аксенов, «спикер Государственного Совета Крыма» Владимир Константинов и самопровозглашенный «городской голова» Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о вхождении Крыма в состав России «на правах субъекта федерации».