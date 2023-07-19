Зеленский рассказал о подготовке саммита Крымской платформы 19 июля, 22:29 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к проведению нового саммита Крымской платформы.

Во время вечернего видеообращения президент сообщил, что Украина активно готовится к международным мероприятиям, которые запланированы на август и сентябрь.

«В частности, провел сегодня большое совещание по подготовке саммита Крымской платформы лидеров государств и парламентского уровня. Точно знаем, что саммит будет содержательным и Крым станет еще ближе к возвращению в свободный мир, еще ближе к освобождению от оккупации», — сказал он.

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Ранее Зеленский заявил, что развязанная Россией война не закончится, пока Украина не деоккупирует Крым.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В 2021 году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвало огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.



23 августа 2022 года Украина провела уже второй саммит Крымской платформы. Из-за полномасштабной войны с РФ он состоялся в онлайн-формате.