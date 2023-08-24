Турция не признает аннексию Крыма — Эрдоган 24 августа, 10:18 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Турция не признает российскую аннексию Крыма и продолжает считать ее нелегитимной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 23 августа.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к Третьему саммиту Крымской платформы, который проходит в Киеве.

«Мы также сохраняем свою позицию в пользу территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы постоянно подчеркиваем, что Крым является частью Украины на всех платформах, включая ООН», — сказал он.

Видео дня

Эрдоган подчеркнул, что завершение войны России против Украины и восстановление мира и стабильности в Черном море «принесет облегчение» всему миру.

«Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранить каналы связи открытыми для прекращения кровопролития и по крайней мере подготовить стороны сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

Он также заявил, что Турция продолжает усилия по восстановлению Черноморской зерновой инициативы и подчеркнул, что во время этого процесса Анкара считает важным избегать шагов, которые приведут к «дальнейшей эскалации напряженности в регионе».

Эрдоган также выразил надежду на освобождение заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса Наримана Джеляла и других крымских татар, которых Россия задержала в 2021 году.

Крымская платформа — международный координационный механизм, который Украина инициировала для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, а также укрепления европейской и глобальной безопасности.

В среду, 23 августа, начался третий саммит Крымской платформы. В саммите принимают лидеры нескольких страны Европы.

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, к саммиту в Киеве присоединились:

президент Венгрии Каталин Новак,

президент Литвы Гитанас Науседа,

председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и член Президиума Денис Бечирович,

президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза,

премьер-министр Финляндии Петтери Орпо,

премьер-министр Молдовы Дориан Речан.

Россия оккупировала Крым в феврале 2014 года, что стало частью вооруженной агрессии РФ против Украины.

16 марта того же года страна-агрессор провела незаконный «референдум» о статусе автономии, по сфальсифицированным «результатам» которого якобы 96,77% участников проголосовали за отделение автономной республики от Украины.

Результаты референдума о статусе Крыма признали непризнанные Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах, а также страны Казахстан и Кыргызстан.

18 марта в российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенные «председатель Совета Министров Крыма» Сергей Аксенов, «спикер Государственного Совета Крыма» Владимир Константинов и самопровозглашенный «городской голова» Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о вхождении Крыма в состав России «на правах субъекта федерации».