В ожидании наступления ВСУ. Как живет сейчас Крым 5 июля, 11:58 NV Премиум

Ситуация в Крыму такая, как в 1920 году, когда его, извините за аналогию, окружили большевики

Про историю с покушением на так называемого главу Крыма Аксенова. Я обратил внимание на то, как это все подавалось. Они захватили человека, которого назвали подрывником. Сказали, что он до этого заложил в тайник взрывчатые вещества. Есть видео, которое они продемонстрировали: якобы человек ушел забрать то, что ранее спрятал в тайнике, а в этот момент они его и настигли. Мы просто знаем о таких случаях ранее, когда ФСБшники закладывали настоящую взрывчатку, потом определялось, кто станет жертвой, кто будет так называемым подрывником. Этого человека пытали, иногда против воли этого человека изымали образцы слюны или волос, переносили это на взрывчатку. И потом, когда это все изымалось, проводили исследования и говорили: «О, смотрите, здесь есть следы его ДНК. И какие еще вам нужны доказательства, что это не он?».

Видео дня

Полагаю, это имитация. Потому что местный гауляйтер Аксенов, а с ним и местное управление ФСБ, немножечко заждались с реагированием на поддержку Путина, когда произошло 23−24 июня противостояние между ЧВК Вагнер и министерством обороны России. Во многих регионах местные политики заняли выжидательную позицию. Так же поступил и Аксенов. И теперь, думаю, благодаря такому подготовленному якобы покушению, пытаются повысить его имидж, рейтинг, а тем самым и местного ФСБ перед Кремлем. Жаль того человека, которого они определили как подрывника.

В Крыму ощущается сложность логистики после ударов по мостам возле Чонгара.