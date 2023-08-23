К Крымской платформе присоединилась Сербия — МИД Украины
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году к Крымской платформе присоединилась Сербия, которая считается традиционным союзником страны-агрессора России.
Во время открытия саммита Крымской платформы Кулеба сообщил, что год назад количество участников выросло до 60. В этом году ко встрече присоединилось новые участники.
«Для меня честь приветствовать на этом третьем саммите новых участников: Бахрейн, Сербия, Восточный Тимор, Объединенные Арабские Эмираты, Дунайская комиссия, ЮНЕСКО и Всемирная организация туризма», — сказал Кулеба.
Министр добавил, что общая цель участников саммита остается неизменной — создавать условия для освобождения Крыма от оккупации, как и всех временно оккупированных территорий Украины.
Накануне 22 августа президент Владимир Зеленский на полях саммита Украина — Балканы провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем. По словам Зеленского, разговор был «открытым, честным и продуктивным».