К Крымской платформе присоединилась Сербия — МИД Украины

23 августа, 16:30
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году к Крымской платформе присоединилась Сербия, которая считается традиционным союзником страны-агрессора России.

Во время открытия саммита Крымской платформы Кулеба сообщил, что год назад количество участников выросло до 60. В этом году ко встрече присоединилось новые участники.

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«Для меня честь приветствовать на этом третьем саммите новых участников: Бахрейн, Сербия, Восточный Тимор, Объединенные Арабские Эмираты, Дунайская комиссия, ЮНЕСКО и Всемирная организация туризма», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что общая цель участников саммита остается неизменной — создавать условия для освобождения Крыма от оккупации, как и всех временно оккупированных территорий Украины.

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Накануне 22 августа президент Владимир Зеленский на полях саммита Украина — Балканы провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем. По словам Зеленского, разговор был «открытым, честным и продуктивным».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Сербия Дмитрий Кулеба Крымская платформа

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