В РПЦ допустили примирение с Константинополем

Решение Синода Русской православной церкви об отказе от евхаристического общения с Константинополем было принято в качестве вынужденной меры для "восстановления единства".

Об этом изданию РБК заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ​ Московского патриархата Владимир Легойда.

"[Это] не попытка кого-то победить или что-то доказать - это единственно возможное для нас поведение, но целью оно имеет только одно - восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано", - заявил представитель РПЦ.

По его словам, РПЦ "предприняла все дипломатические усилия", чтобы избежать разрыва евхаристического общения с патриархатом Константинопольским, однако он "вывел себя за границы канонического поля".

Смотрите также Самоизоляция. Чем оборачивается для РПЦ решение о разрыве отношений с Константинополем

Напомним, 15 октября синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем после того, как синод Константинопольского патриархата принял историческое решение в отношении автокефалии Украинской православной церкви.

Евхаристическое общение является каноническим единством церквей и возможностью для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви.

Смотрите также С крестом или на кресте: что на самом деле принесет Украине томос об автокефалии

Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.