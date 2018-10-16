Самоизоляция. Чем оборачивается для РПЦ решение о разрыве отношений с Константинополем

15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Это связано с намерением вселенского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

НВ рассказывает, какие шаги патриарха Варфоломея разозлили РПЦ и что означает ее разрыв с Константинополем.

Что уже сделал Константинопольский патриархат

7 сентября стало известно, что вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Украину двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. За неделю до этого, 31 августа, патриарх РПЦ Кирилл встретился с Варфоломеем I. Позже была опубликована стенограмма их переговоров, свидетельствующая о полном разногласии.

Патриарх Варфоломей уже отменил решение о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы / Фото: EPA

11 октября Синод Константинополя принял историческое решение отменить синодальное письмо 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы.

Кроме того, Синод принял к рассмотрению апелляцию о снятии анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Таким образом, канонический статус Филарета и Макария восстановлен, а "их верующие восстановлены в общении с церковью".

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос, предоставляющий Украинской православной церкви автокефалии, будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Экзархи патриарха Варфоломея Даниил Памфилийский и Илларион Эдмонтонский во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко 16 октября 2018 года / Фото: president.gov.ua

Что боится потерять Московский патриархат

Сейчас в Украине большинство приходов (около 12 тысяч из 18 тысяч) относятся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

К Украинской православной церкви Киевского патриархата относятся еще четыре тысячи приходов, к Украинской автокефальной православной церкви - одна тысяча приходов. Ни УПЦ КП, ни автокефальная православная церковь не считаются каноническими.

В случае предоставления Украинской православной церкви томоса об автокефалии они объединятся в каноническую Украинскую православную церковь, признанную Константинополем. Вероятно, эту Украинскую православную церковь будет признавать канонической также большинство православного мира, так как, кроме РПЦ, никто не оспаривает право патриарха Варфоломея предоставлять ей автокефалию.

Московский патриарх Кирилл опасается сокращения влияния в Украине / Фото: EPA

Кроме появления серьезного соперника на территории Украины, Московский патриархат также столкнулся с опасностью того, что часть приходов УПЦ МП присоединится к Украинской православной церкви после предоставления ей автокефалии. Это может значительно сократить влияние Московского патриархата в Украине. В частности, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) уже заявил, что после решения Вселенского патриарха отменить письмо 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, все православное духовенство митрополии является клириками Константинопольской церкви.

УПЦ МП может также потерять право называться украинской церковью. По словам Киевского патриарха Филарета, те приходы, священники и епископы, которые не присоединятся к Украинской единой поместной церкви, не смогут называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине. Филарет также заявлял в интервью, что православные святыни на территории Украины, в частности, обе лавры, должны принадлежать Украинской православной церкви. В то же время, митрополит РПЦ Иларион уже заявлял, что "верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие".

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Самоизоляция РПЦ

Реакция РПЦ на действия Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви постепенно ведет к ее самоизоляции от других православных церквей.

Уже 14 сентября Синод РПЦ принял решение о прекращении участия в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовения вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений.

А после отмены решения 1686 года, благодаря которому Москва установила свою юрисдикцию над Украинской православной церковью, в РПЦ появились вовсе радикальные реакции. Так, 12 октября член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода. А представитель УПЦ МП архиепископ Климент предположил, что на патриарха Варфоломея нужно наложить анафему.

15 октября Синод русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. В этом решении также говорится, что РПЦ не будет выполнять решения Константинополя об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году.

Евхаристическое общение является каноническим единством церквей и возможностью для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви.

Из-за отказа от него для верующих РПЦ "под запретом" оказались все действующие храмы Стамбула и один в Анталии, ряд церквей в Греции, в том числе на островах Крит, Додеканес, Родос, а также церкви Афона.

За молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

К этому решению присоединилась Белорусская православная церковь и УПЦ МП, обе они подчиняются Москве.

Церковный публицист Сергей Чапнин в интервью Медузе пояснил, что большинство поместных православных церквей признают первенство константинопольского патриарха Варфоломея I, и призывы его не признавать и попытки соперничества исходят только из Москвы.

"Русская православная церковь останется в меньшинстве, если не в изоляции", - уверен он.

"Самоизоляцией в ответ на законные решения международного сообщества" назвали отказ РПЦ от евхаристического общения с Константинополем и в Киевском патриархате. Аналогичное заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

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В Кремле заявили, что озабочены разрывом отношений РПЦ со Вселенским патриархатом. А глава Информационно-просветительского отдела МП архиепископ Климент назвал действия Константинополя "аннексией территории Украинской православной церкви".

"То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма", - заявил он. Эта аналогия со стороны Климента выглядит довольно странно, учитывая, что УПЦ МП, как и РПЦ, всячески приветствовали оккупацию Крыма, называя ее "воссоединением".

НВ