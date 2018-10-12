С крестом или на кресте: что на самом деле принесет Украине томос об автокефалии

11 октября константинопольский Синод принял историческое решение об отмене документа 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы. Это окончательно открывает Украине дорогу к получению в ближайшем будущем томоса - указа об автокефалии национальной православной церкви. Синод подтвердил, что Константинопольский патриархат продолжит этот процесс.

Журнал Новое Время разобрался в том, что стоит на кону в случае создания единой украинской православной церкви и почему Московский патриархат оказывает ожесточенное сопротивление этому процессу.

После того, как перспективы автокефалии для украинской церкви стали реальностью, Россия уже несколько недель "готовит" Украину к внутрицерковному конфликту, который якобы должен перерасти едва ли не в гражданскую войну.

Вот как об этом в середине сентября сказал Илларион, митрополит Русской православной церкви (РПЦ): "Если УПЦ МП признают церковью страны-агрессора, как они [политики в Украине] сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать, что раскольники завладеют крупными монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие".

А шеф Иллариона, Московский патриарх Кирилл, и вовсе предрек украинским властям перспективу свержения.

Тезис о том, что томос якобы открывает двери праворадикалам, стремящимся захватить "истинно православные" церкви, озвучивает не только Москва: в Украине с подобными заявлениями выступают представители Оппозиционного блока (ОБ). Именно так, например, сформулировал проблему автокефалии в беседе с Радио НВ Александр Вилкул, сопредседатель Оппоблока.

На самом же деле речь идет о большем - о том, что автокефалия украинской церкви "похоронит российский имперский проект", как подметил архиепископ Евстратий (Зоря), пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата (КП). А это уже не вопрос религии, а политика, точнее - геополитика.

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Дело на миллионы

В Украине примерно 20 млн человек, по оценкам ряда аналитиков, называют себя православными. По формальному признаку, количеству приходов, МП намного опережает своих конкурентов - КП и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ): 12 тыс. против 4,8 тыс. и 1 тыс. соответственно.

Но по числу верующих, как свидетельствуют данные Центра Разумкова, впереди всех - Киевский патриархат: его приверженцами называют себя 42,6% опрошенных. При масштабировании этой доли на всю страну получается 8,7 млн прихожан.

Доля сторонников "московской" церкви заметно меньше — 19,1%.

Неудивительно, что, имея подобную электоральную поддержку, а также явное подыгрывание части священнослужителей МП российской агрессии и сепаратизму на востоке и юге страны, президент Украины Петр Порошенко решился активно продвигать идею томоса.

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Почему автокефальная церковь может стать крупнейшей

По мнению патриарха Филарета, главы УПЦ КП, буквально через две недели после того, как Украина получит томос, в стране состоится всеукраинский Собор. На нем и выберут нового предстоятеля новой церкви. И к ней тут же подключатся епископы - свое согласие на это дали уже 40 архиереев УПЦ КП и 12 - УАПЦ.

От Московского патриархата в поместную церковь также с ходу войдут некоторые его высокопоставленные представители. Но сколько их будет, пока неизвестно.

Отец Андрей Дудченко из УПЦ МП так описывает настроения, царящие среди священников: противников томоса немного - около 15%, приверженцев - чуть больше, около 20%. Основная же масса выжидает

Митрополит Александр Драбинко, представитель Московского патриархата, рассказал НВ, что сам он поддерживает предоставление томоса. Но внутри церкви этот вопрос никак не обсуждался. И хотя недавно УПЦ МП распространила заявление о том, что ее епископат выступает против автокефалии, на самом деле никто мнения епископов не спрашивал.

"У нас никому не дают голоса, - пояснил Драбинко. - Прислали готовую бумагу из управления делами или из Москвы - и все, никакого обсуждения, ничего. А священники мне звонят, спрашивают, что делать".

Отец Андрей Дудченко из УПЦ МП так описывает настроения, царящие среди священников: противников томоса немного - около 15%, приверженцев - чуть больше, около 20%. Основная же масса выжидает: многие настороженно относятся к нынешнему патриарху КП Филарету, которого РПЦ отлучила от церкви в 1997 году за раскольничество.

И вряд ли эта инертная масса быстро переориентируется с МП на новую поместную церковь.

Процесс перехода в ее лоно отдельных “московских” приходов обещает быть чуть более живым.

Владимирский собор в Киеве - храм УПЦ Киевского патриархата / Фото ЕРА

По правилам церковная община на общем собрании большинством голосов может сменить патриархат. Но за последние годы лишь около сотни приходов МП перебрались под крыло КП. Причина – "киевских" многие верующие считали раскольниками и бунтарями.

Однако, как только Вселенский патриарх даст поместной церкви официальное признание, процесс ускорится. Особенно на западе и в центре страны, считает религиовед Юрий Черноморец, - в Волынской, Ровенской, Киевской и Полтавской областях.

Постепенно вал будет нарастать. "После создания новой церкви и вливания в нее приходов и священников она станет самой большой в Украине", - уверен Черноморец.

Томос как политика

Президент Порошенко уже использует тему единой церкви на своих уличных билбордах. Но его многочисленные оппоненты - как внутри страны, так и вне ее - не готовы уступить эту площадку главе украинского государства.

Причем Москва настроена крайне серьезно.

Виктор Кононенко, замглавы СБУ, прогнозирует: после получения томоса россияне попытаются спровоцировать в стране массовые беспорядки. Как вариант, они завезут сюда православных титушек, которые под видом украинских националистов начнут громить приходы МП. И если процесс пойдет по нарастающей, дело закончится массовыми протестными акциями.

Подобные бунты выгодны Кремлю, ведь уже весной следующего года в стране пройдут президентские выборы.

Томос для Украины - это торжество справедливости за сотни лет скитаний и обмана

Виктор Еленский, депутат фракции Народного фронта, несколько раз сталкивался с православными титушками. Он уверен: если вовремя не пресечь их действий, ситуация может выйти из‑под контроля. Как это было, к примеру, в начале 1990‑х, когда конфликт между греко-католиками и православными охватил более 1 тыс. населенных пунктов в Украине.

По мнению Еленского, сейчас ситуация острее: есть заказ на беспорядки со стороны Кремля, да и РПЦ с МП подогревают проблему.

О грядущих неприятностях, вызванных томосом, говорят и политики - прежде всего представители Оппоблока.

Один из главных меценатов московской церкви в Украине, миллиардер и депутат Вадим Новинский, в одном из интервью заявил: если будет "легитимизован раскол, велика вероятность начала гражданской войны на религиозной почве".

А один из лидеров ОБ, Борис Колесников, в комментарии НВ заявил, что его партия "против того, чтобы политики вмешивались в дела церкви". Но на просьбу пояснить, что же конкретно будет делать Оппоблок, ответил коротко: "Это идиотский вопрос".

Идиотский или нет, но им точно воспользуются как власть, так и оппозиция, уверен политолог Виталий Кулик. И именно Оппоблок будет стараться в этой теме больше других. "В ОБ будут говорить о войне с истинно православными, чтобы мобилизовать свой электорат, - считает эксперт. - Нас ждет настоящая схватка как на политическом поприще, так и церковном".

И все же религиовед Черноморец призывает ступить на этот сложный путь, не терзаясь сомнениями. "Томос для Украины - это торжество справедливости за сотни лет скитаний и обмана. Для украинской церкви это сродни революции правды", - говорит эксперт.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года