Россия планирует официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий 30 сентября — СМИ
Россия, проводя псевдореферендумы, пытается создать повод для аннексии украинских территорий (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)
В России 30 сентября планируют официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где сейчас проходят незаконные псевдореферендумы.
Как сообщают российские пропагандистские госСМИ, соответствующие законопроекты о вхождении оккупированных территорий Украины в Россию планируют внести в Госдуму РФ (нижнюю палату российского парламента) вечером 28 сентября, а уже на следующий день — 29 сентября — их могут рассмотреть на внеочередном заседании.
В тот же день верхняя палата российского парламента — Совет Федерации — может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав РФ «новых субъектов».
Процедура вхождения «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября, пишут российские СМИ.
Они также сообщают, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию.
По данным Верстки, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым.
Депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных «референдумов», затем должно быть подписание договора о присоединении территорий. Возможен вариант, что Путин приедет в Госдуму.
В пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии. «Голосование» продлится до 28 сентября.
Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.
Страны G7, в частности, не только осудили проведение псевдореферендумов, но и заявили, что никогда не признают аннексию украинских территорий, если она состоится. Они также предупредили о готовности ввести новые санкции в отношении России.
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