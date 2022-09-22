«Не крымский» сценарий. Как РФ планирует «присоединить» четыре украинские области? 22 сентября, 10:19

Крым на момент «присоединения» был объявлен «независимым государством» — российское законодательство не предполагает присоединения к России регионов других государств

Комментаторы, обсуждающие тему проведения Владимиром Путиным так называемых референдумов на территории оккупированных Россией украинских областей, как правило, упоминают о «крымском» сценарии. И, в самом деле, с Крымским полуостровом происходило нечто очень похожее. Российские войска оккупировали Крым, установили контроль над территорией полуострова, провели через Верховную Раду автономии решение о провозглашении Крыма «независимым государством» и устроили «референдум» о присоединении этого государства к России. Разве в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях не происходит то же самое? — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Думаю, конечно же, нет. На момент проведения признанного Генассамблеей ООН незаконным так называемого референдума о «присоединении» Крыма российские войска полностью контролировали территорию Крымского полуострова и вышли на его административные границы. Решение о «независимости» и «присоединении» — пусть трижды нелегитимные с точки зрения украинского законодательства и международного права — принимала часть депутатов Верховной Рады АРК, то есть избранники населения полуострова.

В случае с Донецкой и Луганской областями все решения принимаются представителями псевдопарламентов, которые появились на этих территориях уже после оккупации и вряд ли могут восприниматься как подлинные органы местного самоуправления. В случае с Херсонской и Запорожской областями решения принимаются некими «народными сходами», которые, уверен, не могут придать своим решениям даже иллюзию легитимности.

Российским войскам не удалось выйти на административные границы оккупируемых регионов

Крым на момент «присоединения» был объявлен «независимым государством» — российское законодательство не предполагает присоединения к России регионов других государств. Точно такая же модель осуществляется по отношению к «ДНР» и «ЛНР»: они объявлены «независимыми государствами» и их «независимость» признана Россией. А вот в случае с Херсонской и Запорожской областями даже этот необходимый для самой России принцип не выдерживается.

Судя по заявлениям местных «гауляйтеров», эти территории придется объявлять «государствами» уже во время «референдумов». Но у кого есть легитимные полномочия принимать такие решения? Ведь даже таких квазипарламентов, как на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях нет.

Ну и самое важное — российским войскам не удалось выйти на административные границы оккупируемых регионов, как это планировалось изначально. И в этом ситуация с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, думаю, кардинально отличается от ситуации в Крыму. В 2014 году Путин мог рассказывать согражданам о «мирной спецоперации» и «возвращении в родную гавань». В 2022 году он втянул Россию в кровопролитную войну и аннексия оккупированных областей — это не путь к ее завершению, а шаг к эскалации, что еще раз продемонстрировало решение российского президента о мобилизации резервистов.

Поэтому, уверен, решение о «срочной» аннексии четырех украинских областей — это прежде всего свидетельствует о слабости Владимира Путина.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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