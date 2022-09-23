Слабость Путина. Российский диктатор играет по сценарию плана Б — политолог 23 сентября, 16:16 Частичная мобилизация, как сама формулировка, считается на Западе слабостью Путина, уверен Николай Давыдюк (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью НВ отметил, что заявление российского диктатора Владимира Путина о «частичной мобилизации» восприняли на Западе как его слабость.

«Похоже, что он играет по сценарию Плана Б. Потому что если бы он был уверен, он бы объявил полную мобилизацию», — сказал Давыдюк НВ.

Политолог согласился, что «частичной» Путин назвал мобилизацию, «чтобы не испугать всех россиян», однако, по его словам, если бы он был уверен, что войну с Украиной поддерживает вся страна, бояться ему было бы нечего.

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«Это же „победоносная“ война. Все большие войны диктаторов обычно имеют миллионные армии желающих воевать. Однако нынешняя война — проигрышная для России. Частичная мобилизация, как сама формулировка, считается на Западе слабостью Путина», — констатировал эксперт.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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