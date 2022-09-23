Ответ на псевдореферндумы. Лидеры стран G7 заявили о готовности вводить новые санкции против РФ — заявление 23 сентября, 21:44 Лидеры стран G7 обсудили ответ на решение Кремля о псевдореферендумах и мобилизации (Фото:Посольство Украины в США / Twitter)

Лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что не будут признавать результаты псевдореферендумов, происходящих на оккупированных РФ частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, и предупредили о готовности ввести новые санкции в отношении России.

Соответствующее заявление в пятницу, 23 сентября, было опубликовано на сайте Федерального правительства Германии, возглавляющей в этом году Большую семерку.

«Мы, лидеры Большой семи (G7), решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания фальшивого повода для изменения статуса суверенной территории Украины, являющейся объектом российской агрессии», — говорится в заявлении.

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В G7 подчеркнули, что действия России явно нарушают Устав ООН и международное право и противоречат верховенству права между нациями. Там подчеркнули, что устроенные Россией псевдореферендумы не обладают никакой юридической силой или легитимностью и проводились без соблюдения демократических норм, методом откровенного запугивания местного населения.

«Эти референдумы на территориях, принудительно перешедших под временный контроль России, никоим образом не являются легитимным волеизъявлением украинского народа, последовательно сопротивлявшегося попыткам России изменить границы силой», — отмечается в заявлении.

"Мы никогда не признаем эти референдумы, которые выглядят как шаг к российской аннексии, и мы никогда не признаем вероятную аннексию, если она состоится", - заявили лидеры стран G7.

Они также призвали другие страны "отвергнуть эти фиктивные референдумы как попытку России прикрыть свои нарушения международного права".



Лидеры G7 также выразили сожаление по поводу умышленных эскалационных шагов России, включающих «частичную» мобилизацию резервистов и «безответственную ядерную риторику».

"Мы готовы применять дальнейшие экономические меры в отношении России, а также против физических и юридических лиц в этой стране и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины", - заявили в G7.

Лидеры стран Большой семерки подтвердили свою твердую поддержку Украины и готовность оказывать необходимую помощь для защиты украинского суверенитета и территориальной целостности.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку, а также продвигать усилия по восстановлению, в частности через Международную экспертную конференцию по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, которая состоится в Берлине 25 октября. Мы будем твердо стоять с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

В пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.



Также 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным Минобороны РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 млн россиян. При этом Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

Кроме того, в своей речи Путин угрожал применением ядерного оружия.

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