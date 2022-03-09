В Пентагоне «не считают резонным» предложение Польши по МиГ-29 для Украины 9 марта, 06:09 Цей матеріал також доступний українською МиГ-29 ㅡ многоцелевые советские истребители четвертого поколения (Фото:Laurent Quérité/flickr))

В Пентагоне отреагировали на решение Польши предоставить свои истребители МиГ-29 в распоряжение США, чтобы передать Украине. Там не считают такую инициативу Варшавы резонной.

Об этом говориться в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.



«Перспектива того, что истребители, „находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки“, вылетят с базы США/НАТО в Германии и пролетят в воздушном пространстве, в котором воюет Россия с Украиной, вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО», — отметил он.

По словам Кирби, американской стороне «просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование».

«Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые оно представляет, но мы не считаем предложение Польши резонным», — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона о помощи Украине в обеспечении безопасности.

В Пентагоне также добавили, что решение о передаче польских самолетов Украине «в конечном итоге остается за польским правительством».

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал страны закрыть воздушное пространство над Украиной или передать самолеты советского производства, которые до сих пор эксплуатируют их стран.

МиГ-29 ㅡ многоцелевые советские истребители четвертого поколения, на которых украинские пилоты уже научены летать. Эти же самолеты есть у Болгарии и Словакии.

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