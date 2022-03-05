Зеленский обсудил с конгрессменами США ужесточение санкций против России и угрозу ядерным объектам в Украине
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в субботу, 5 марта, провел онлайн-встречу с представителями обеих палат и партий Конгресса США. Он призвал усиливать санкции в отношении России из-за полномасштабного вторжения и в очередной раз вспомнил о закрытии неба над Украиной.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Среди прочего, Зеленский рассказал о ходе боевых действий, военных преступлениях и ядерной угрозе со стороны РФ. Он подчеркнул: оккупанты захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей — Южно-Украинской.
«Цинизм такой, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, у которых нет образования, которые находятся в средневековье», — заявил президент, добавив, что каждый из 15 атомных блоков, расположенных в Украине, «потенциально может стать новым Чернобылем».
Также Зеленский заявил, что закрытие воздушного пространства над Украиной необходимо для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. В рамках этого речь может идти речь и о поставках Украине самолетов советского производства из стран, которые до сих пор их эксплуатируют, добавил он.
В качестве ужесточения санкций для России президент предложил эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего содействия (MFN status).
Отмечается, что конгрессмены пообещали предоставить Украине всю возможную помощь.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.