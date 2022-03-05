Зеленский обсудил с конгрессменами США ужесточение санкций против России и угрозу ядерным объектам в Украине 5 марта, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в субботу, 5 марта, провел онлайн-встречу с представителями обеих палат и партий Конгресса США. Он призвал усиливать санкции в отношении России из-за полномасштабного вторжения и в очередной раз вспомнил о закрытии неба над Украиной.



Об этом говорится на сайте главы государства.

Среди прочего, Зеленский рассказал о ходе боевых действий, военных преступлениях и ядерной угрозе со стороны РФ. Он подчеркнул: оккупанты захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей — Южно-Украинской.

«Цинизм такой, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, у которых нет образования, которые находятся в средневековье», — заявил президент, добавив, что каждый из 15 атомных блоков, расположенных в Украине, «потенциально может стать новым Чернобылем».

Также Зеленский заявил, что закрытие воздушного пространства над Украиной необходимо для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. В рамках этого речь может идти речь и о поставках Украине самолетов советского производства из стран, которые до сих пор их эксплуатируют, добавил он.



В качестве ужесточения санкций для России президент предложил эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего содействия (MFN status).

Отмечается, что конгрессмены пообещали предоставить Украине всю возможную помощь.

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