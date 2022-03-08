Польша готова передать истребители МиГ-29 в распоряжение США и разместить их на авиабазе Рамштайн. Но есть условие 8 марта, 21:14 Цей матеріал також доступний українською МиГ-29 ㅡ многоцелевые советские истребители четвертого поколения, на которых украинские пилоты уже научены летать (Фото:Laurent Quérité/flickr)

Польша готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Однако просит Штаты предоставить ей самолеты на замену.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

Такое решение было принято после консультаций между президентом Анджеем Дудой и правительством. В то же время Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.

«Польша готова немедленно установить условия закупки самолетов. Польское правительство также просит других членов НАТО — у которых на вооружении есть самолеты МиГ-29 — действовать так же», — заявили в МИД.

1 марта Сухопутные войска Украины сообщили, что после начала войны России против Украины армии передадут 70 истребителей. Болгария передаст Украине 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша передаст 28 Миг-29, а Словакия — 12 самолетов Миг-29.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал страны закрыть воздушное пространство над Украиной или передать самолеты советского производства, которые до сих пор эксплуатируют их стран.



МиГ-29 ㅡ многоцелевые советские истребители четвертого поколения, на которых украинские пилоты уже научены летать. Эти же самолеты есть у Болгарии и Словакии.

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