Матрица Путина. Как война в Украине изменила мир 9 марта, 12:50 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

События 11 сентября резко изменили ход истории, приведя к двум войнам, сотням тысяч смертей и миллионам разрушенных жизней, то же самое сейчас делает и вторжение Путина в Украину

Это вторая часть из моей серии материалов о российском вторжении в Украину, первую часть читайте здесь.

В 4 утра 24 февраля мир изменился. Это стало своеобразным 11 сентября для Европы и большей части остального мира. События 11 сентября резко изменили ход истории, приведя к двум войнам, сотням тысяч смертей и миллионам разрушенных жизней, то же самое сейчас делает и вторжение Путина в Украину. На данный момент мы видим только первые, ранние эффекты этого события, и получаем лишь намеки на эффекты второго порядка. Обширные эффекты третьего порядка еще не будут заметны в течение длительного времени, хотя будут вполне очевидны в ретроспективе.

7 марта 1936 года немецкая армия нарушила Версальский договор и вступила в Рейнланд. Вот что сказал Гитлер позже: «Сорок восемь часов после марша на Рейнланд были самыми нервными в моей жизни. Если бы французы тогда вошли в Рейнланд, нам пришлось бы уходить, поджав хвост, ибо военные ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении, были совершенно недостаточны даже для умеренного сопротивления.

Эти два дня определили то, что Германия сделает дальше: построит свою армию и начнет Вторую мировую войну".

Путинский 1936-й был в 2014 и 2015 годах, когда Россия вторглась в Крым и Восточную Украину. (Некоторые утверждают, что это началось гораздо раньше, в 2008 году, с его захода в Грузию.) В то время Запад наложил на Россию совершенно беззубые санкции. Несмотря на призывы США, ЕС даже не рассматривал вопрос об увеличении своего оборонного бюджета. Это бездействие придало Путину смелости начать войну с Украиной. Сегодня мы, как никогда, близки к 1939 году, немецкому вторжению в Польшу и началу того, что позже стало известно как Вторая мировая война. Кроме того, похоже, что Европа, остро осознавая свою мрачную историю, наконец-то проснулась.

Через день или два после вторжения России в Украину США и европейские страны начали вводить санкции. Они были жалкими и смехотворными. Самой низкой точкой был момент, когда Италия исключила экспорт сумок Gucci в Россию. Казалось, что 2014−2015 гг. снова повторяются, в соответствии с ожиданиями Путина.

Затем, 26 февраля что-то изменилось.

Я не думаю, что это был просто один из факторов, это была целая совокупность событий:

— Ужасы этой войны транслировались в социальных сетях, чтобы мир мог их увидеть. На этот раз все это происходило не где-то далеко, а всего лишь в нескольких странах от центра Западной Европы, по отношению к людям, ничем не отличающимся от других европейских граждан.

— Когда Швеция и Финляндия заявили, что они изучают возможность вступления в НАТО, Путин пригрозил им политическими и военными действиями (войной!). Давайте сделаем паузу. Я хочу, чтобы вы переварили все это. Россия угрожала войной двум странам, ни одна из которых даже не была частью Советского Союза, если они примут решение определить свою собственную судьбу. На этот раз это уже не было похоже на пустую угрозу.

— Владимир Зеленский не сбежал ни в Польшу, ни в США. На предложение США перевезти его в безопасное место он ответил: «Мне нужно оружие, а не такси». Он оживил не только Украину, но и весь остальной мир. Храбрость украинского народа вдохновляла и вдохновляет.

До сих пор Европа предпочитала просто проглатывать всю ложь Путина

Европейские страны внезапно проснулись и осознали, что они могут быть следующими.

Как я уже говорил, это уже третье вторжение России в Украину. Во время первого он откромсал Крым, а затем вторгся и дестабилизировал Донецкую и Луганскую области Украины. Первые два вторжения были совершены с помощью лжи. Только представьте себе: каким-то образом российские солдаты и танки (да, танки!) оказались на востоке Украины. Ни танки, ни солдаты официально не были российскими. Солдаты были бывшими военнослужащими российской армии (не нужно быть гением, чтобы понять, что они были на российской зарплате, которую Путин, конечно же, отрицал). Крым он взял практически без единого выстрела и тут же «провёл референдум».

До сих пор Европа предпочитала просто проглатывать всю ложь Путина. Они прекрасно все осознавали, но правда была крайне неудобна для кого-либо, кроме самой Украины.

На этот раз не было никаких притязаний. Путин направил в Украину крупногабаритную часть российской армии. Европейцы поняли, что вместо того, чтобы воевать с Россией собственными армиями в будущем, они могут вооружить и поддержать Украину сегодня.

Жажда власти диктатора ненасытна. После того как Россия проглотила Украину (с абсолютным несварением — больше об этом далее), она будет продолжать пытаться заново собрать Советский Союз, поглощая другие бывшие советские республики. Европа могла бы продолжать игнорировать его и выходить с еще большими беззубыми санкциями, но в какой-то момент Путин пришел бы за Эстонией и Латвией, которые являются странами НАТО. Если бы НАТО их не защищало, то Европе, которую мы знаем, пришел бы конец.

До 25 февраля Германия (оскорбительно) посылала в Украину только каски. Сегодня посылает противотанковое оружие. ЕС предоставляет Украине оружие на сотни миллионов долларов, превосходящее ее в военном отношении. Сегодня уже каждая страна Европы пытается затмить другую реальной, ощутимой поддержкой Украины.

Европейские страны закрыли свое воздушное пространство для России (и США только что присоединились к ним). Запад заморозил валютные резервы российского Центрального банка — я даже не знал, что это находится в чьем-то арсенале санкций. Многие российские банки были удалены из SWIFT, иностранной межбанковской платежной системы. Правда, не все банки были отрезаны от SWIFT, потому что энергетика Германии и Италии сильно зависят от российского газа.

Что действительно удивительно, так это то, что корпоративный сектор тоже присоединился к борьбе. Google Pay и Apple Pay больше не работают в России. Apple даже перестала продавать iPhone в России. Mastercard и VISA заблокировали свои сети в России. Футбольные команды отменяют матчи с российскими клубами. Я тоже внес свою лепту: моя следующая книга также должна была быть опубликована в России. Теперь не будет, но я буду рад видеть ее опубликованной в Украине.

Россия изолируется, отлучается Западом от современности. С ней обращаются как с изгоем.

Хочу подчеркнуть: Путин считает эти санкции, появившиеся после 26 февраля, которые намного превзошли то, чего он ожидал, объявлением Западом войны против России. Нет, в Украине нет армий Запада, но с российской армией сражаются при помощи самолетов и другого оружия, которые непрерывно прибывают в Украину с Запада, а российская экономика продолжает уничтожаться Западом.

Я полностью поддерживаю санкции. Часть меня празднует, а другая часть грустит. Украинский народ — не единственная жертва войны Путина. Российский народ неожиданно обнаружил, что он столкнулся с серьезной депрессией. Я читал, что большинство населения поддерживает эту войну и что популярность Путина растет. Я не уверен, что верю в это, ведь оно исходит от СМИ, контролируемых Путиным. Но даже если это правда, этим людям промывают мозги и их нещадно зомбируют контролируемые государством СМИ до такой степени, что вы даже не можете себе представить. Они потеряли чувство реальности, они живут в матрице Путина. Я подробно расскажу об этом в следующий раз.

И что же дальше?

Путин не просто просчитался с реакцией Запада, он также совсем упустил из виду волю украинцев к борьбе. Отчасти именно поэтому я был абсолютно убежден в том, что войны не будет. Я написал: «Думаю, Путин блефует — Россия не хочет полномасштабного вторжения в Украину. Это привело бы к бесконечной партизанской войне в Украине. Российская армия превосходит украинскую, но победы в этой войне не будет. Россия оккупирует Украину, а потом что?»

Что должно произойти потом? Я живо помню, как россияне и украинцы, а также остальная часть Советского Союза воевали с нацистами во время Второй мировой войны. Я помню самопожертвование. Я вырос в квартале от статуи Анатолия Бредова, русского героя, который взорвал себя, чтобы удержать нацистов от достижения стратегического максимума в 1944 году. Россия не позволила бы мне забыть об этом, и это совершенно справедливо. Статуи героев, отдавших свои жизни во время борьбы с нацистами, стоят по всей России.

Во время Второй мировой войны и россияне, и украинцы проявляли много героизма, но у них было «почему» — они боролись с нацистской Германией за безопасность и благополучие своих семей, за будущее своих детей, за свою родину.

Я думал, что если Россия вторгнется в Украину, чтобы убить демократически избранное правительство и установить свою собственную военную марионеточную власть и, таким образом, превратить Украину в другую, меньшую версию диктаторской России, то украинцы не станут стоять за это. Украина не является идеальной демократией; у нее есть свои проблемы. Но это демократия. У нее есть то, что мы на Западе часто принимаем как должное, как воду из крана (знаю, я и сам часто это делаю): свобода слова, свободные выборы, верховенство закона и надлежащая правовая процедура.

Я знал, что украинцы будут бороться за это. И это именно то, что они делают сегодня. Украинцы сейчас ведут себя так же, как когда они вели борьбу с нацистами. Вот лишь один пример: украинский солдат Виталий Скакун подорвал себя на минах, чтобы российские танки не могли перейти стратегически важный мост. (Я с гордостью являюсь его тезкой!)

В бредовом порыве самообмана (или простого высокомерия) Путин считал, что украинцы устроят приветственную вечеринку для российских танков, разъезжающих по Киеву. Украинцы и устроили ему вечеринку, с коктейлями Молотова (Зеленского) по танкам, дрались до последнего вздоха. Десятки тысяч добровольцев записались в украинскую армию. Даже Харьков, один из самых восточных городов Украины, с преимущественно русским населением, воюет с российской армией со всей своей волей.

Генерал США Г. Р. Макмастер сказал: «Чтобы выиграть войну, нужны и способность, и воля». Украинцы определенно имеют волю, и теперь они получают возможности, доставленные им с Запада. Придет ли помощь вовремя?

Неэффективность российской армии вызывает некоторое удивление. Но когда ты думаешь об этом, возможно, так и должно было быть. У российских солдат нет воли — у них нет «почему». За что они сражаются? За Путина? Даже если они и верили в «избавление Украины от неонацистов», их семьям Украина не угрожала. У многих есть друзья и родственники в Украине. Это они и есть.

Я посмотрел десяток коротких видеоинтервью с пленными российскими солдатами. Все их рассказы были одинаковыми. Они были на учениях. Им сказали, что они едут с миротворческой миссией на Донбасс и в Луганск. Они пересекли украинскую границу, но вместо этого обнаружили, что едут в Киев или Харьков. Я бы сказал, что эти сдавшиеся солдаты — герои. Если в России не произойдет смены режима, они никогда не вернутся в Россию, иначе их посадят в тюрьму за дезертирство, на 15 лет и больше.

Погибшие российские солдаты не получат от нас особого сочувствия, особенно, после того, как мы все видели, что они вытворяют с украинскими городами. Но многие из них всего лишь 18-летние дети, которые были призваны в армию. Даже те, кто шел туда добровольно, не знали, что столкнутся со своими украинскими братьями. У этих молодых солдат, которые были убиты, есть родители и братья и сестры, только что потерявшие своих близких. Возможно, я очень чувствителен, потому что у меня есть 20-летний сын, которого научили любить, а не ненавидеть. Он родился в США. Но он мог бы родиться в России, если бы моей семье не повезло переехать в США в 1991 году. Я также помню, как в 18 лет в России я боялся, что меня могут призвать в российскую армию.

Российская армия также оказалась не настолько боеспособной, как мы боялись. Она является инвалидом клептократии. Много российских танков было выпотрошено, металлы из них проданы на металлолом, а инструменты вывезены и проданы на черном рынке. Я не удивлён. Некоторые вещи не изменились за десятилетия с тех пор, как я покинул Россию.

Кроме того, как и любой диктатор, Путин назначает на ключевые должности людей, основываясь не на их способностях, а на их верности нему. Возьмите российского министра обороны. В отличие от США, где министр обороны является политической, а не военной должностью, в России министр обороны также является генералом в армии. Примечательно, что нынешний министр обороны, несмотря на то, что он является генералом армии, не имеет военного образования. Никакого.

Вот почему я так оптимистичен и одновременно беспокоюсь. Украинцы обладают волей и растущей боеспособностью. Русская армия не имеет воли и несколько склеротизирована. Я беспокоюсь, потому что вместо танков, ржавеющих на украинских дорогах, либо брошенных, либо без бензина, Путин начнет использовать тяжелую артиллерию и ракеты, чтобы стереть эти города с лица земли. Мы уже начали это видеть 1 марта. Но эта война не принесет Путину победы, даже если он вторгнется в каждый крупный город. Украинцы будут продолжать бороться, а Запад будет продолжать их поддерживать.

Просто, чтобы прояснить, моя главная профессия — инвестирование в ценности, и я не стал адмиралом и военным экспертом за одну ночь. Пожалуйста, примите то, что я только что написал, с долей скептицизма — я, определенно, делаю именно так.

Мир изменился

По иронии судьбы, до того, как Путин начал эту войну, НАТО, которое «посягало» на российские границы, было беззубым. Оно было частично на пенсии и собирало мирные дивиденды от холодной войны. Вторжение в Украину вернуло его с пенсии. Сегодня мы видим НАТО времен холодной войны, то НАТО, которого Путину следует опасаться. Дивиденды мира были отменены Путиным (вместе с купонными выплатами по российским облигациям, принадлежащим иностранцам). Европейские оборонные бюджеты растут. Германия увеличивает свои расходы на оборону более чем на 30%. За ними последуют и другие европейские страны. НАТО сейчас сплочено более, чем когда-либо прежде. Теперь у него есть четкая цель, которой у него не было более трех десятилетий.

Китай внимательно следит за тем, что происходит в Украине, и ему, вероятно, не нравится то, что он видит: более сильный, более скоординированный Запад. Европа наконец осознала свою зависимость от природного газа из России. Даже если завтра война закончится, Европа неуклонно следует курсу на снижение своей зависимости от российского газа. К сожалению, Германия удваивает потребление зеленой энергии и угля вместо того, чтобы вернуться к ядерной энергетике.

Поскольку Россия была отрезана от остального мира во всем, от самолетов до смартфонов, она оказалась в китайских руках. У России есть то, что нужно Китаю — сырьевые товары. Перед Олимпиадой Россия подписала крупную сделку по продаже своего природного газа Китаю. Китай, в свою очередь, скорее всего, обеспечит Россию всем тем, чего ее лишает Запад.

Вновь активизировавшееся НАТО и степень, в которой Запад наложил санкции на Россию, делают вторжение на Тайвань со стороны Китая, имеющее гораздо большее влияние на мировую экономику, чем вторжение на Украину — менее вероятным сейчас. Эта тема требует гораздо больше размышлений и анализа, потому что экономически Китай намного сильнее России, а наша зависимость от Китая гораздо больше. Apple, например, не может прекратить поставку айфонов в Китай, если он вторгнется на Тайвань, не только потому, что Китай — один из его крупнейших рынков, но и потому, что почти все его айфоны производятся в Китае. Но вполне очевидно, что, как и пандемия (о которой Путин заставил нас забыть), война в Украине усилила и ускорила движение к деглобализации.

Если вам интересно, вот список благотворительных организаций. Мы продолжим обновлять список по мере поступления предложений от благотворительных организаций.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Виталия Каценельсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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