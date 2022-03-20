«Существует инерция советских времен». Индия наблюдает за войной между Украиной и Россией со стороны и ждет результата — эксперт 20 марта, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Индия ищет механизмы покупки энергоносителей в РФ (Фото:Big G Media/Unsplasg)

Позиция Индии после нападения России на Украину следует инерции, сохранившейся еще с советских времен, рассказал в эфире Радио НВ эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

«То, что они купили нефть у России – не ради этого они выстраивают свою политику. Все-таки если смотреть на позицию Индии похоже, что она хочет быть в стороне по сравнению с Китаем, более или менее явно поддерживающим Россию. Индия же пытается удерживаться, как они голосовали и на Совбезе и на Генассамблее ООН. То, что они говорят официально — они не осудили действия России, в отличие от многих индийских партнеров с Запада. В рамках так называемого "четырехугольника" (Соединенные Штаты, Индия, Япония, Австралия) только Индия не осудила. Такая вот стратегическая неопределенность», — сообщил аналитик.

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По его мнению, основное внимание индийской политики сосредоточено прежде всего на Китае и они не знают, как будет развиваться дальше ситуация. Им кажется, что конфликт очень далеко и это проблема Европы, Китая и других стран. Единственный пункт, по словам эксперта, связан с находившимися в Украине на момент начала войны индийскими студентами.

«Касательно России, как говорят эксперты, существует определенная „инерция“, которая сохраняется с советских времен, когда Индия была лидером стран „Движения неприсоединения“ и пыталась быть в стороне от США и СССР и показывать так свою независимость. Эта инерция остается и она "подпитывается" еще одним важным фактором, а именно вооружениями. Когда Индия строила свою оборону, в том числе оглядываясь на Китай, так сейчас уже половина или больше — это вооружение советского, или российского происхождения, и им нужно его поддерживать и для этого нужны связи с Россией», — добавил он.

Как итог, аналитик указал, что Индия сейчас уже отходит от зависимости от России в сфере вооружений, но происходит это медленно. И следует учитывать, что с точки зрения Индии есть главная проблема — Китай, у которого есть прокси-силы в западном Пакистане. Также в свое время существовало объемное танковое соглашение между Украиной и Пакистаном, после чего отношения с Индией не были «особенно теплыми» в стратегическом плане.

«Поэтому Индия наблюдает за тем, кто победит в этой войне и в чью пользу будет складываться ситуация», - резюмирует эксперт Национального института стратегических исследований.

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