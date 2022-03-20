Япония потребовала от Индии четкой реакции на агрессию России против Украины 20 марта, 06:32 Цей матеріал також доступний українською Вторжение РФ в Украину потрясло основы международного порядка — Кисида (Фото:REUTERS/Adnan Abidi)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал у своего индийского коллеги Нарендры Моди четкого ответа на развязанную Россией войну против Украины.



Как сообщает Reuters, на встрече двух лидеров первый заявил, что вторжение РФ в Украину потрясло основы международного порядка.

Отмечается, что Моди воздержался от прямых комментариев по поводу войны, но отметил, что геополитические инциденты «представляют новые проблемы».

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«Мы (Кисида и Моди) подтвердили, что любое одностороннее изменение статус-кво силой не может быть прощено ни в одном регионе, и необходимо искать мирное разрешение споров на основе международного права», — подчеркнул Кисида.

Министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что два лидера «оценили более широкие последствия, особенно для Индо-Тихоокеанского региона, и подчеркнули важность безопасности ядерных объектов в Украине».

Индия и Япония — участники Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (Четверка), структуры безопасности, в которую также входят США и Австралия, но Индия — ее единственный член, не осудившим вторжение. Также Индия воздержалась от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, по которой РФ должна вывести войска из Украины.

Сообщалось, что Индия собирается покупать энергоносители России в обход американских санкций.

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