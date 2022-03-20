Китай будет сохранять независимую позицию по отношению к Украине и не будет подвергаться внешнему давлению — глава МИД 20 марта, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД КНР заявил, что Китай будет сохранять независимую позицию по отношению к Украине (Фото:REUTERS / Michael Dalder)

Позиция Китая в отношении Украины основывается на его собственных оценках, он не принимает звучащие из-за границы обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на существе самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против каких-либо необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая», — приводит Интерфакс слова дипломата со ссылкой на МИД КНР.

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В сообщении отмечается, что во время беседы с президентом США Джозефом Байденом глава КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая, «и самое важное послание состоит в том, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире» и последовательно выступал «за поддержку мира и противостояния войне».

Как сказал Ван И, Си Цзиньпин заявил Байдену, что «все стороны должны совместно содействовать диалогу и переговорам между сторонами, чтобы как можно быстрее прекратить боевые действия, избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис». Долгосрочное решение, по его словам, состоит в том, чтобы «отказаться от менталитета холодной войны, не вступать в групповую конфронтацию и действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности, чтобы можно было достичь долгосрочной стабильности на европейском континенте».

Ван И подчеркнул, что позиция Китая «объективная и справедливая, она отвечает пожеланиям большинства стран».



«Время докажет, что Китай, занимая такую позицию, находится на правильной стороне истории», — подчеркнул глава МИД КНР.

18 марта президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин провели дистанционные переговоры. Китайский лидер заявил Байдену, что война в Украине не отвечает ничьим интересам. В то же время Байден предупредил Си о последствиях, если Китай решит помочь России.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от помощи России после полномасштабного вторжения в Украину. Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

По данным СМИ, Китай может склоняться к тому, чтобы помочь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

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