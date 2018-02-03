В Минобороны РФ заявили об ответном ударе по месту атаки на Су-25

В Министерстве обороны России заявили об ответном ударе по месту, откуда была запущена ракета, сбившая 3 февраля российский Су-25.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков Джабхат ан Нусры", - говорится в заявлении Минобороны России.

В российском ведомстве также заявили, что нанесли групповой удар "высокоточным оружием".

Ранее в Минобороны России заявили о том, что пилот сбитого Су-25 погиб уже после того, как катапультировался.

Напомним, 3 февраля в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии был сбит российский штурмовик.

Вскоре в Сети появилось видео со сбитым Су-25.