В Сети появилось видео со сбитым в Сирии российским штурмовиком Су-25

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Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба
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Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба

В Сети появилось видео со сбитым в Сирии российским штурмовиком Су-25.

Видео опубликовано на телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем деятельность боевиков.

На кадрах видно, что у штурмовика Су-25 горит правый двигатель, после чего летчик принимает решения покинуть машину. Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба.

Напомним, что в субботу, 3 февраля, в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии был сбит российский штурмовик.

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