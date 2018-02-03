В Сети появилось видео со сбитым в Сирии российским штурмовиком Су-25.
Видео опубликовано на телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем деятельность боевиков.
На кадрах видно, что у штурмовика Су-25 горит правый двигатель, после чего летчик принимает решения покинуть машину. Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба.
BREAKING: Reports of a Syrian/Russian jet shot down after carrying out airstrikes in southern Idlib. - @talol90pic.twitter.com/VVxTmfl5GC— Conflict News (@Conflicts) 3 февраля 2018 г.
Напомним, что в субботу, 3 февраля, в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии был сбит российский штурмовик.
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