В Сети появилось видео со сбитым в Сирии российским штурмовиком Су-25.

Видео опубликовано на телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем деятельность боевиков.

На кадрах видно, что у штурмовика Су-25 горит правый двигатель, после чего летчик принимает решения покинуть машину. Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба.

BREAKING: Reports of a Syrian/Russian jet shot down after carrying out airstrikes in southern Idlib. - @talol90pic.twitter.com/VVxTmfl5GC