Минобороны России подтвердило гибель пилота сбитого Су-25

В Минобороны РФ заявили, что летчик погиб уже после того, как катапультировался

Пилот сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 действительно погиб.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны России.

В заявлении говорится, что самолет выполнял облет зоны деэскалации Идлиб.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры. При ведении боя с террористами пилот погиб", - утверждают в российском военном ведомстве.

Согласно сообщению, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации Идлиб, принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии был сбит российский штурмовик. Сообщалось, что пилот успел катапультироваться, но повстанцы объявили, что он погиб.

Вскоре в Сети появилось видео со сбитым Су-25.