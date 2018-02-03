В Сирии сбили российский штурмовик Су-25

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О судьбе пилота пока точной информации нет

О судьбе пилота пока точной информации нет

В субботу, 3 февраля, в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии сбит российский штурмовик, сообщает ВВС.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса "земля-воздух".

По информации Daily Mail, был сбит Су-25. Пилот успел катапультироваться.

Повстанцы сообщают, что пилот погиб. Соответствующее фото появилось на телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем деятельность боевиков.

Также в Twitter группа Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, обнародовала сообщение и фото, что свидетельствуют о возможной гибели пилота.

В соцсетях появилось видео, где показаны горящие обломки сбитого самолета. На одном крыле можно увидеть красную звезду.

 

 

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