В Сирии сбили российский штурмовик Су-25

О судьбе пилота пока точной информации нет

В субботу, 3 февраля, в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии сбит российский штурмовик, сообщает ВВС.

Russian fighter jet shot down in rebel-held area of north-eastern Syria, reports say https://t.co/KQMy59U30t — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 3 февраля 2018 г.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса "земля-воздух".

По информации Daily Mail, был сбит Су-25. Пилот успел катапультироваться.

Повстанцы сообщают, что пилот погиб. Соответствующее фото появилось на телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем деятельность боевиков.

Также в Twitter группа Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, обнародовала сообщение и фото, что свидетельствуют о возможной гибели пилота.

В соцсетях появилось видео, где показаны горящие обломки сбитого самолета. На одном крыле можно увидеть красную звезду.