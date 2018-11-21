К Интерполу присоединились еще две страны

Республики Кирибати и Вануату, расположенные на островах в Тихом океане, стали новыми членами Интерпола, сообщается на сайте международной полицейской организации.
Решение было принято на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола, которая проходит в Дубае. Предполагается, что в этих странах создадут национальные центральные бюро организации.
Отмечается, что теперь членами Интерпола являются 194 страны.
Как сообщалось, Интерпол отклонил заявку Косово о вступлении в организацию.
Напомним, что 21 ноября состоятся выборы нового главы Интерпола. Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.
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